許金山涉以瑜伽球毒殺妻女　陪審團商議3小時　一致裁定謀殺罪成

中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山，被指把載有一氧化碳並已拔除活塞的瑜伽球，放在妻子的私家車內，妻與次女駕車時中毒死亡。許在2018年被裁定2項謀殺罪成。他於2023年終極上訴得直，案件發還重審。控方指許以為策劃了一場無人察覺的完美犯罪，許卻堅稱沒有把毒球放入車，認為控方只靠環境證供，不足把他定罪。經過41日重審，7人陪審團今早11時半退庭，商議逾3小時後一致裁定許金山謀殺妻子及次女兩罪均罪成。



許聞判在犯人欄內面無表情，表現平靜。當法官問及許在受判前有否說話要說，許靜默數秒後稱沒有，法官依例判處許終身監禁。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲（16歲）。

許金山：中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山，涉嫌於2015年以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，案件於9月審結，許金山兩項謀殺罪成被判終身監禁。由於案件過程、犯案手法離奇，猶如《神探伽利略》真實版，引起公眾關注。（資料圖片）

許金山的妻子黃秀芬(左)及次女許儷玲(右)均因一氧化碳中毒而死。（資料圖片）

警方在兩名死者所處的Mini Cooper的車尾箱內，發現一個洩了氣的瑜伽球。(資料圖片)

警方懷疑一氧化碳是由在車尾箱內的瑜伽球釋出。（羅君豪攝）

暫委法官祁彥輝席在審訊之初，已向4男3女陪審團提到今次審訊是重審，並特別提醒陪審團，必須將原審內容拋諸腦後，亦不應自行搜集資料或翻閱網上報道。

妻女在車上吸入一氧化碳致死

案情指，被告許金山的妻子黃秀芬，案發當日下午2時許，駕駛一輛黃色的Mini Cooper離開西貢寓所，次女許儷玲（Lily）亦有隨行，並坐在副駕駛座。同日稍後時間，女途人在西沙路西澳村見到該車停在路旁，車內兩人低頭沒有反應，於是報警。許妻與其女送院後證實死亡，死因為一氧化碳中毒。警方經調查後，認為放在Mini Cooper車尾箱的瑜伽球，釋出一氧化碳，令兩人死亡。

許兩天前曾把注滿一氧化碳瑜伽球帶回家

調查又發現，案發前半年，許進行過一項與一氧化碳有關的研究，他並指示其助手採購一氧化碳。案發前兩日，許將兩個瑜伽球注入一氧化碳，向助手稱要將瑜伽球交給另一名教授作測試，最後卻帶了回家。

許兩年後被捕指瑜伽球用來滅鼠

事發後兩年，警方在2017年5月拘捕許，許在警誡下承認把注滿一氧化碳的瑜伽球帶回家，但稱是為了殺老鼠，又指他事發前曾向次女提及瑜伽球內有毒氣，又指次女曾因壓力有自殺念頭。

案情揭許與研究助理發展婚外情

案情亦提及，許與其研究助理李泳怡（Shara）發展婚外情，許亦承認其妻子知悉他出軌，但指其妻接受。

控方形容許策劃完美犯罪

控方認為，許的研究缺乏科研價值，借「假研究」為由購入一氧化碳，真正的目的是借機殺害妻子，形容本案是一場經過精心計算的謀殺，認為許作為中大副教授兼麻醉科醫生，必然熟知一氧化碳可致命，形容許案發時自以為策劃了一場無人察覺的完美犯罪（Perfect Crime)，認為許原本只意圖殺妻，碰巧次女亦在車上，並同時遇害，這或非在許的預期，但他對於妻子和女兒的死亡罪責相同。

許指環境證供不足定其罪

許自辯時卻否認曾把瑜伽球放入其妻的車尾箱，又指控方只以環境證供指控他，認為不足以令他入罪。

案件編號：HCCC389/2023

證人供述許金山與妻的關係：

許金山自辯：