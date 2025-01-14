緬甸詐騙營｜11港人在緬甸、1人在柬埔寨　家屬求與專責小組會面

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業率領專責小組成員周日（12日）急往誘拐中途站泰國，與當地政府特設小組及執法部門商討救人。保安局專責小組今晚（14日)回港，卓孝業表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。



數名被非法禁錮在緬甸園區港人的家屬今晚到機場「接機」，感謝專責小組努力，並遞交信件冀和專責小組進行會面，以進一步了解政府協助營救計劃及部署，令他們的家人早日可以平安回家。協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，至今共收到八宗求助；有家屬對專責小姐未能帶受害家人一同回來感失望，盼當局盡快公佈更多家人情況，並兌現「新年前帶港人回港」的承諾。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）向保安局副局長卓孝業（右二)交請願信。（廖雁雄攝）

卓孝業：勿往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶

卓孝業深夜在本港機場見記者，表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。他指第一波及第二波詐騙營事件，共有72名港人被禁錮，無一是在泰國旅遊時被擄走。他強調今次所有求助者並非在旅遊期間被擄走，「泰國係一個相當安全嘅國家。」但指政府對泰國發出黃色旅遊警示，市民不要前往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶。

他指尤其緬甸邊境較為混亂，有武裝勢力；泰國當地人士有「傳統」溝通辦法，所以到泰國商討是有需要。

卓孝業：此趟獲得更多有關園區資訊 暫不便透露更多

卓孝業表示，泰國當局非常重視是次事件，小組與泰國打擊人口販賣委員會、司法部下的執法部門和警方會見，獲得了更多有關園區的資訊，惟牽涉下一部行動，不便透露更多。他強調會真誠、盡全力去營救該批港人，希望在農曆新年前帶他們回來，讓家屬闔家團聚。

他又指，獲得泰國旅遊體育部副部長告知，泰國今個星期將宣布一系列保障遊客的措施，包括一個24小時的求助熱線，該熱線將有8種語言支援；另外，泰國將推出一款應用程式，使用者只要按下其中一個按鈕，就可以即時向支援中心發出其位置，並進行線上對話。

兄長被禁錮的Kelvin（左）及協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶對專責小組未能帶回有關港人感到失望，不過也感謝專責小組的努力。（廖雁雄攝）

部份家屬對家人未能救回港感到失望 冀當局提供家人資料

余德寶和兄長被禁錮的Kelvin到機場遞信，他們希望星期四（16日）和政府方面會面。卓孝業接過信件，但未回應會面，僅叫家屬對專責小組有信心，當局會盡快帶他們的家人回港。

余德寶指，早前無論特首李家超、保安局局長鄧炳強和專責小組均對帶港人回港表示很有信心，「今日只係見到副局長一團人返嚟，見唔到（被禁錮）家屬返嚟。」部分向他求助的港人感到失望，「大家都期待接家屬機，唔係專責小組機。」

保安局副局長卓孝業（右二)接收家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）的請願信，他稱可與他們會面。（廖雁雄攝）

家人被禁錮 家屬：希望政府交代家人情況 新年前帶回香港

Kelvin表示，今次未能見到家人與小組一起回來，感到失落。他的兄長去年8至9月在泰國失蹤，他發現後一兩日便報警，並向泰國駐中國大使館求助。惟警方和入境處至今僅聯絡過他兩三次。他希望政府能盡快與他們開會，交代家人情況，並在新年前帶回香港。

余德寶指，他自去年9至10月已去信行政長官辦公室，希望就相關事情會面，惟未獲回應。他指是次遞信的唯一訴求是與政府會面，交代更多12人的情況。他表示目前有八名被誘拐港人的家屬向他求助，受害人均身處緬甸，希望政府能交代會去到訪緬甸；其中一宗今日才收到，家屬希望將家人資料交到泰國方面跟進。

卓孝業率領專責小組成員今日（14日）早上與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。

專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長（防止及打擊罪案）Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。卓孝業下午與泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介。

專責小組成員昨日（13日）與泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威會面，司法部轄下的執法部門首長，包括專責打擊販運人口活動的部門也有出席。卓孝業在會上反映有關求助個案的情況，獲對方積極回應。