緬甸詐騙營｜被禁錮港人家屬會晤保安局專責小組　心願是一家團聚

多名港人早前被誘拐至東南亞詐騙園區，並被禁錮從事詐騙工作。保安局專責小組今日（16日）與數名被禁錮港人的家屬會面，保安局副局長卓孝業亦有出席。

有家屬會前哽咽表示，希望可以盡快與家人見面，心願是一家團聚。會面約一個多小時，家屬Kelvin 會後表示，家屬向專責小組提供了一些資訊，主要圍繞該三名港人，基於私隱不便公開內容，但政府「叫我哋俾信心佢」，又叫家屬如收到詐騙園區要求支付贖金，應首先聯絡警方。



其中三名被誘拐至東南亞的港人家屬，今日(1月16日)下午到政府總部，與政府相關部門人員見面。(歐嘉樂攝)

三名被禁錮港人的家屬今午約三時抵達政府總部，與政府相關部門人員見面。家屬Kelvin表示，感謝保安局副局長卓孝業承諾見面，期望可在會面中交流有用資訊，「會唔會有啲係我哋唔知道嘅嘢，佢哋知道，大家交流返。另一名女家屬則亦感謝政府及警方協助，又哽咽表示希望可以盡快與家人見面，心願是一家團聚。

協助被禁錮港人家屬的前油尖區議員余德寶表示，希望透過會面掌握更多資訊，包括被禁錮港人的人身安全等。(歐嘉樂攝)

一直協助他們的前油尖旺區議員余德寶表示，今日再多一名被誘拐港人安全返港，對其他家屬是很大鼓舞，「辛苦咗半年，終於有啲曙光，再唔係好似之前咁去唔同政府部門，但結果石沉大海」。

至於今日的會面，余德寶提到由於當局通知時間較為倉卒，有家屬因工作未能出席，又指希望可以透過會面掌握更多資訊，例如被禁錮人士是否安全，實際身處地點等。

家屬與專責小組人員見面約一個多小時結束。余德寶透露，保安局副局長卓孝業有出席會面。家屬Kelvin就表示，會面主要有交流一些資訊，家屬向政府提供三名被禁錮港人的資料，由於涉及私隱不便透露內容，他透露，政府在會上「叫我哋俾信心佢」，又叫家屬如果收到詐騙園區要求支付贖金，應首先聯絡警方。