今日新聞8分鐘｜東涌車禍死者 遺孀夫死子癱｜工字鐵擊斃六旬鐵工

警拘13人涉演唱會騙案兼洗黑錢$2200萬 有人買544張劉德華失64萬

警方網罪科聯同多個總區的刑事單位，一連兩日（22至23日）針對本地網上購物詐騙展開代號「王將」的拘捕行動，共拘捕13名本地人士，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。涉案集團牽涉42宗網上購物詐騙案件，涉款約80萬元，並以傀儡戶口清洗黑錢超過2200萬元。據了解，有苦主購入544張劉德華演唱會門票，損失達64萬元。

有片｜八鄉貓貓疑私家車底跌出捱輾痛苦掙扎 網民痛心籲司機留神

網上瘋傳一段影片，可見先後有3車輛沿八鄉水澗石村公廁附近小路駛入屋苑，惟一輛比亞迪休旅車（SUV）駛過時，一隻貓懷疑從該車右前輪位置跌出墮地，比亞迪繼續行駛，疑輾過貓貓，牠其後不斷在地上翻滾掙扎。片中可見，一名男子發現貓貓後顯得錯愕，但只手指指貓貓，未見施援。約30秒後，貓咪已奄奄一息，毫無反應。

有網民事後表示貓貓「已死」，不少人大感痛心，並猜測司機對事件不知情，估計貓咪因天氣寒冷，竄入車底取暖，呼籲司機開車前，可敲一下車頭製造聲響，以防小動物被困車底，「大家做多少少先開車」，以防悲劇重演。

旺角夾公仔店開業3個月被淋油 警查CCTV揭口罩男單獨犯案

旺角發生刑事毀壞案。今日（24日）凌晨2時許，警方接報指，通菜街62號一間夾公仔店舖被發現淋紅油，多部機器染上油漬，警員到場調查，正追查歹徒下落。

火炭奪命工傷｜六旬男工疑遭工字鐵擊中墮地亡 遺孀兒子傷心認屍

火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名61歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤懷疑拆卸鐵架時，遭工字鐵擊中墮地，當場死亡。死者妻子與兒子下午在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下，趕到地盤認屍，其間妻子傷心痛哭，要由人攙扶。

東涌車禍｜死者為元旦3死車禍重傷乘客之父 遺孀陷夫死子癱困境

一輛電單車，昨日（23日）在東涌道疑失控越過對面線，迎頭與客貨車相撞，49歲巴基斯坦籍電單車男司機頭部重創，送院不治。今日（24日）早上死者的遺孀及親友到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。死者朋友透露，事主名為FAISAL，與家人住在逸東邨，正是元旦西九龍公路3死4傷車禍中，25歲半癱男傷者FAISAL Duad的父親。死者家庭可謂禍不單行，一個月內先後有兩名成員遇上嚴重車禍，遺孀面對夫死子癱的困境，滿臉愁容，透過朋友向記者表示需要時間消化。家人暫時不敢向FAISAL Duad告知其父親死訊。

港婦北海道小樽打卡遭列車撞斃 入境處：已聯繫家屬及提供協助

日本北海道小樽周四（23日）發生致命意外，一名61歲香港女遊客在小樽市JR函館線朝里站（あさりえき）鐵軌上面向大海拍照時遭列車撞擊，昏迷送院搶救，其後證實不治。

香港入境處稱，已主動與當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。

元朗命案︱警拘捕多兩名新義安背景男子 至今共6人落網

元朗喜業街周三（22日）發生謀殺及傷人案，有黑社會背景「和勝和」的24歲男子在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，遭眾刀煞駕車包圍，亂刀斬死。警方昨日（23日）公布已拘捕4人，今日（24日）警方在facebook專頁指再拘捕兩人，案件至今累計已有6人落網。消息指，被捕兩名男子分別26歲姓趙及23歲姓卓，二人均有屯門新義安背景。其中趙男暱稱「花生」，跟隨新義安「華Dee」；卓男暱稱「阿強」，跟隨新義安「跛手」。

羅富記粥麵專家結業前夕 上環分店朝聖打卡人盛 再嘗那回憶味道

有逾70年歷史的「羅富記粥麵專家」位於中環的兩間店舖，將於周六（25日）全線結業。今日德輔道中分店店員證實結業消息，透露老闆一家將會移民加拿大，而該分店外排起了長龍，不少市民都趕在羅富記結業朝聖，一小時內有近40人排隊。

維園年宵2025｜中學生賣$88熊貓公仔料可售罄 花檔無懼北上熱潮

蛇年將至，全港15個年宵市場明日（23日、年廿四）開鑼，銅鑼灣維園的檔販正最後準備，忙於搭棚、卸貨及包裝年花等。參展的培僑中學更別出心裁，將會出售多款大熊貓產品，其中巨型公仔索價88元，負責老師及同學透露已預備逾千隻相關產品，有信心全部售罄，目標打破去年40%剩利潤的佳績。

有花檔負責人預計今年的生意額可增加兩至三成，不擔心北上熱潮影響銷情，他解釋因部份年花不准攜帶入境，加上陸路口岸被逼爆，若攜帶年花回港會非常辛苦。「買二三百蚊花，特登由上面帶落嚟，嗰個係咪傻㗎？」

內地新手女司機買車1個月「撞欄再撞3車」 車禍現場舉V自拍惹議

江西省九江市一名女司機日前開車外出，沒想到卻發生車禍，不僅把自己剛買1個月的車子撞壞，還撞爛10多米的護欄、波及3輛汽車，幸好人沒大礙。