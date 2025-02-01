調查指23%社署社工未來5年大機會離職　工會促改善管理以止血

社署社工總工會一項調查發現，446名受訪社工中，逾兩成人表示未來五年很大機會離職，原因包括工作困難、身心問題、管理惡劣等，八成多人認為社署有士氣問題。調查又發現，近半受訪者有中至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱，約58%受訪者表示，其焦慮或抑鬱與社署工作有很大關係；近3成人正長期接受心理治療、專業輔導或精神科治療。



工會認為，近年社工流失率高，出現「求過於供」，加上調查顯示社工身心狀况欠佳等，反映社署管理有問題，急需「大刀闊斧地改善」，「否則止不到血」。



社署回覆指，去年社工主任及助理分別有52人及16人辭職，並指社署職系管理組會主動安排與請辭的員工面談，了解他們擬離職的種種原因並提供所需協助，過往曾成功挽留同事繼續留任。



社會福利署。（資料圖片）

逾兩成人稱未來五年欲離職 主因為工作困難、身心問題等

社署社工總工會去年9月19日至10月31日進行調查，向社署社工發出問卷，以了解他們的身心健康、工作困難及士氣等情況，收得446份回覆，佔社署社工總數約17.7%。

工會指出，2023-24年度社署辭職率為3%，比公務員整體的1.8%高6成。是次調查顯示，23.8%受訪社工表示很大機會於未來五年離開社署，主因並非移民，而是工作困難、身心問題、管理惡劣等。另外，54.6%受訪者稱很大機會不接受晉升，83%受訪者更認為社署有士氣問題。

社署回覆查詢指，截至去年尾，社署的社工主任及社工助理職系分別有1,979個及536個職位。而去年辭職人數為52個社工主任及16個社工助理，相比前兩年呈下降趨勢。2023年社工主任及助理分別有66人及19人辭職，2022年前者有84人辭職、後者23人辭職。署方指，社署職系管理組會主動安排與提出離職的員工面談，了解他們擬離職的種種原因並提供所需協助，過往曾成功挽留同事繼續留任。

近半受訪者中至重度焦慮 27%中至重度抑鬱

調查亦透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」，了解社署社工焦慮及抑鬱情况。結果發現，49.2%受訪者有中至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱，約58%受訪者稱其焦慮、抑鬱與社署工作有很大關係。另外，近18%受訪社工正長期接受心理治療或專業輔導，9.2%正長期接受精神科治療。58%受訪者認為，其焦慮抑鬱與社署工作有很大關係。

調查亦以8個常見亞健康狀况作問題，約72%受訪者表示過去兩周有睡眠困難，近6成人感焦慮躁動或情緒低落，約6成人有難以忍耐的疲倦感。61%受訪者認為，其亞健康狀况與在社署工作高度相關。

社署社工總工會主席梁建雄表示，社署社工熟悉上述自評量表，認為結果「紮實」，社署需要關注。他指，「整個部門被問責文化壓住」，大家着力預防犯錯，社署內部充斥焦慮氛圍，加上調查反映社工身心狀况欠佳，這情况應與社工不願晉升及離職傾向一同審視。

社總2023年2月發表社福機構財務報告調查，發現社福機構「水浸」情況不斷攀升。（資料圖片/歐嘉樂攝）

工會：反映社署管理問題 倡大刀闊斧改善以「止血」

調查亦就社署整體的管理人員表現提問，43%受訪者認為管理層朝令夕改，28%同工認為管理層對他們的批評多於肯定，相反肯定較多的只有7.5%。而針對晉升，只有21%受訪者認為社署的晉升安排公道，81%受訪社工認為社署並非用人唯才。

梁建雄指出，自社會運動及新冠疫情後，很多社工移民，目前出現「求過於供」，坊間不少非牟利機構都增加薪酬福利，令社署社工轉職成本降低，不會為「鐵飯碗」死守。綜合上述情況，他認為反映社署的管理有問題，「管理差了，某程度因為我們走人走得太緊要，青黃不接，管理層能力差了，不懂管理、訓練、不懂得幫助同事」，建議社署「大刀闊斧地改善」職位安排、人才分類及主管對同事支援，並推出5年計劃，推動正向及「以肯定為本」的管理文化，「否則止不到血」。

工會又建議，加強對管理人員的督導培訓，由助理署長統籌認真處理明顯有表現問題的同工，並加快招聘人手，填補大約150個社署社工崗位出缺。

社署表示，有為督導人員提供培訓，提升他們的督導技巧，以及行政管理及危機應變等的能力。此外，社署有舉辦各類朋輩學習小組，加強同儕間的互助支援。署方稱，員工如自覺受情緒或行為困擾，不需轉介，即可提出尋求由部門提供的臨床心理服務，並在辦公時間到臨床心理服務課接受諮詢、評估或治療。