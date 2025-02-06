2024年第四季食肆收益升0.46%　酒吧12月單月收益按年暴跌11%

餐飲業市道低迷，政府統計處今日（4日）公布最新的數據。雖然2024年第四季食肆總收益臨時估計為275.6億元，按年升0.46%。不過，若只按12月份數據比較，食肆總收益則按年跌0.3%，其中酒吧跌幅高達11%。



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中式餐館及酒吧收益跌 非中式餐館及快餐店獨升

政府統計處今日公布最新的食肆收益及購貨額臨時數字。數據顯示，2024年第四季食肆總收益臨時估計為275.6億元，按年升0.46%。若對比2023年第四季數據，中式餐館及酒吧的跌幅最高，分別跌3.6%及8.9%。僅非中式餐館及快餐店錄得升幅，分別升2.1%及6.8%。

12月份擁有聖誕節及冬至兩個節日，為傳統餐飲業的旺季。2024年12月食肆總收益臨時估計為94.4億元，按年跌0.3%。若對比2023年12月份數據，中式餐館及酒吧同樣雙雙下跌，分別有4.8%及11%，即假期似乎未能帶動相關食肆的收益。

此外，2024全年食肆總收益為1,009億元，亦低於2023全年的1,095億元，即按年跌7.85%。

香港酒吧業協會主席錢雋永。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府發言人表示，本港餐飲業2024年第四季有所改善，食肆總收益價值重拾按年升幅。發言人估計，雖然市民和旅客消費模式轉變仍會對業務有影響，但由於中央推出多項提振內地經濟及惠港措施，同時政府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，加上就業收入提升，相信可繼續為業界提供支持。