今日新聞8分鐘｜渣馬4跑手身份不符被DQ｜馬會開錯盤曼城竟1賠80

渣打馬拉松｜最低11.8度 跑手讚天氣好利發揮 期待未來跑啟德

渣打香港馬拉松今日（9日)舉行，天文台今早錄得市區最低11.8度，創21年來最凍渣馬。隨着太陽升起，溫度開始上升，天晴乾燥。在維園多項比賽都已有冠軍，多位本地跑手跑入各項賽事三甲位置。他們表示，今日天氣不錯，認為是創出好成績的其中一個原因。對於明年渣馬或移師啟德體育園舉行，他們都表示十分期待。

渣打馬拉松2025｜周潤發2小時24分33秒完成半馬：今次有人工加

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，影星「發哥」周潤發再出戰半馬拉松賽事，早上約7時半抵達尖沙咀起步點。根據大會紀錄，「發哥」以2小時24分鐘33秒完成，他賽後笑言今年有成績，「今次有人工加」，心情興奮地與其他選手selfie自拍，又打算吃碗仔翅慶功。

渣打馬拉松2025｜截至下午2時半 27跑手不適送院 其中5人嚴重

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事。全馬及半馬在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。截至下午2時半，有27名跑手不適送院，其中5人嚴重，4人則已經出院。

渣打馬拉松2025｜4內地跑手身份不符號碼布被DQ 田總：同經理人

渣打馬拉松2025今日（9日）賽事已結束，田徑總會公布有三名內地跑手，號碼布紀錄與身份不符，被取消資格，又指3人經理人為同一人，將調查為何出錯。另外，有一名跑10公里的跑手，得到第六名，也號碼布紀錄與身份不符而被取消資格。

沙田墮馬一日兩宗︱第9場3駒連環墮馬 鍾易禮、楊明綸及潘頓落樓

今日（9日）沙田賽馬接連發生墮馬意外，繼第6場何澤堯策騎的「鋁神」墮馬後，第9場第三班1800米賽事中，至最後大直路170米接近終點時，14號「保羅傳奇」疑首先失蹄，致騎師鍾易禮墮馬；緊隨楊明綸策騎的「健而快」、潘頓策騎的「銀亮奔騰」閃避不及「炒埋一碟」，3騎師連同馬匹一同人仰馬翻，墮地翻滾。《香港01》正向馬會查詢。

青馬大橋三車相撞車禍釀三傷 交通警受傷倒地送院

青馬大橋發生車禍。今日（9日）凌晨4時許，一輛載客的士沿青馬大橋往機場方向行駛，其間因故障而停在慢線，司機報案求助，數名交通警接報趕至處理，一輛旅遊巴隨後駛至，懷疑收掣不及撞向該輛的士，其中一輛警方電單車受到波及，交通警受傷倒地，3輛救護車接報到場，64歲陳姓的士司機和乘客同告受傷，3人清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院。30歲姓陳旅遊巴男司機在場協助調查，其後被捕，案件交由新界南總區交通意外調查隊第2隊跟進。

英足總盃曼城作客驚險反勝 馬會錯誤開出80倍超高賠率稱照派彩

英格蘭足總盃第4圈賽事，英國時間2月8日曼城對英甲球隊奧連特，曼城上半場先被主隊轟入超遠程世界波，幸而下半場傾力反撲最終以2：1反勝奧連特晉級第5圈。本港馬會「足智彩」曾因人為操作錯誤，即場投注曾為客隊曼城開出客贏80倍超高賠率，馬會稱已在極短時間內修正，在該短暫時段所收到的注項，仍會根據最終賽果作出派彩。

為Tesla灌毒藥？內地戇男在海灘用海水洗愛車 遇潮漲急call拖車

浙江一名車主趁着春節假期天氣好，把特斯拉電動車（Tesla）開到海邊「洗車」，不料洗完車遇到潮漲，車子動彈不得，只能急忙請人來拖吊，相關新聞引來網友群嘲「這種智商就別開車了」。

男子高鐵除鞋臭腳伸後座乘客面前 不文明行為有隱情：以牙還牙

近日，廣西高鐵一名男子故意除鞋，並將雙腳伸到後排乘客面前，引發廣泛關注。但這一看似不文明的行為，事實上竟有「以牙還牙」的隱情。