渣打馬拉松｜4內地跑手被DQ　田總：不涉代跑　經理人錯發號碼布

撰文：倪清江
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渣打馬拉松2025昨日（9日）舉行，半馬拉松第一名及第二名跑手、十公里賽事全場第二名及第六名跑手，因佩戴不屬其本人的號碼布作賽，大會佩戴不屬其本人的號碼布作賽，惹起代跑疑雲。

田徑總會今日（10日）表示，經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的四位跑手，並不涉及任何代跑安排，事件純粹是相關經理人領取四位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該四位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。

男子半馬　首二名跑手號碼布對調　違規被DQ

田總行政總裁伍于豪昨表示，在賽後頒獎時，發現三名獲獎選手與號碼布不符，因此取消三人資格，但未有公布三人姓名。他們屬同一經理人統籌參賽，伍于豪指，田總之前一併寄出三位選手的號碼布，將會調查為何會調亂。

其中兩位被「DQ」的跑手，為男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽，二人的號碼布對調，身份錯誤，因而由排第三名的本港跑手林穎璋遞補得冠軍。

十公里男子組　第二及第六名跑手對調號碼布被DQ

十公里男子組，雲南跑手、23歲的徐國歌第二名衝線，賽後訪問亦表明自己是徐國歌。不過，他身上的「40083」號碼布應屬於內地跑手藍捷懷，而徐國歌所屬的號碼「40086」，成績則為第六。大會公關其後補充，40086號徐國歌其後也被DQ。

▼ 逐格睇　渣馬十公里組衝線拉斷帶▼

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大會：參賽者必須小心核對號碼布上個人全名或拼音

田總今晚公布，經進一步了解後，確定四位跑手隸屬同一個經理人單位，並不涉及任何代跑安排。該會指事件純粹是相關經理人領取四位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該四位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。大會維持按賽規取消四名跑手的資格及所獲成績。

大會再次提醒所有賽事的參賽者，領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。

▼2月9日　渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼

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▼2月9日　渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼

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▼2月9日　渣打馬拉松10公里賽在東區走廊起跑▼　

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▼2月9日　渣打馬拉松2025各項賽事路線圖▼

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