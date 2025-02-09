渣馬2025 DQ四跑手　田總：號碼布非本人　經同一單位分發跑手包

渣打香港馬拉松2025取消四名內地跑手資格，田總表示四人號碼布均不屬於本人，並指是透過同一經理人向他們發放跑手包。



渣打香港馬拉松2025原先十公里男子第二名藍捷懷遭賽會取消資格，本地跑手黃子圖及謝俊賢分別遞補得亞軍及季軍。

根據大會紀錄，在十公里男子第二名衝線的跑手編號40083，名字應為內地跑手藍捷懷，但現場記者辨認過他的外表，該跑手應該是徐國歌。

徐國歌本身也是十公里的參加者，編號應為40086，以第6名衝線。記者辨認過40086選手的容貌，他其實才是藍捷懷。而最終徐國歌亦被DQ。

原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被DQ，港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。

左邊衝線號手應為徐國歌，卻穿上藍捷懷的號碼布。（楊宇翹攝）

跑手藍捷懷穿上徐國歌的號碼布。（高詩琦攝）

田總行政總裁伍于豪表示，三位涉事運動員被DQ的原因都一樣，透露賽後核實相關得獎者身份時，發現號碼布並非屬於跑手本人，報告予裁判及工作人員核實後，按例取消其參賽資格，並稱這是多年來的慣常安排。

被問到會否有後續處分，伍于豪指需要再掌握更多資料，並跟涉事跑手進一步溝通，而且會檢討比賽流程，確保公平性，「作為主辦單位，成績準確性屬首要。」

他又指據田總了解3位涉事運動員屬同一跑步單位、由同一經理人統籌，田總將在同一經理人旗下的所有跑手包分發予該經理人，會再了解情況，調查是否有調亂號碼布，或涉及其他因素。