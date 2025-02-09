渣馬2025 DQ四跑手 田總：號碼布非本人 經同一單位分發跑手包
撰文：袁志浩
出版：更新：
渣打香港馬拉松2025取消四名內地跑手資格，田總表示四人號碼布均不屬於本人，並指是透過同一經理人向他們發放跑手包。
渣打香港馬拉松2025原先十公里男子第二名藍捷懷遭賽會取消資格，本地跑手黃子圖及謝俊賢分別遞補得亞軍及季軍。
根據大會紀錄，在十公里男子第二名衝線的跑手編號40083，名字應為內地跑手藍捷懷，但現場記者辨認過他的外表，該跑手應該是徐國歌。
徐國歌本身也是十公里的參加者，編號應為40086，以第6名衝線。記者辨認過40086選手的容貌，他其實才是藍捷懷。而最終徐國歌亦被DQ。
原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被DQ，港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。
渣馬2025︱男子10公里亞軍藍捷懷被DQ 同名人士2018年涉代跑醜聞渣馬2025｜十公里亞軍被DQ 藍捷懷徐國歌調轉身分齊被取消資格渣打馬拉松2025｜半馬頭兩名內地跑手被DQ 港將林穎璋遞補得冠軍
田總行政總裁伍于豪表示，三位涉事運動員被DQ的原因都一樣，透露賽後核實相關得獎者身份時，發現號碼布並非屬於跑手本人，報告予裁判及工作人員核實後，按例取消其參賽資格，並稱這是多年來的慣常安排。
被問到會否有後續處分，伍于豪指需要再掌握更多資料，並跟涉事跑手進一步溝通，而且會檢討比賽流程，確保公平性，「作為主辦單位，成績準確性屬首要。」
他又指據田總了解3位涉事運動員屬同一跑步單位、由同一經理人統籌，田總將在同一經理人旗下的所有跑手包分發予該經理人，會再了解情況，調查是否有調亂號碼布，或涉及其他因素。
渣馬2025︱楊志成帶傷上陣：跑足廿年唔想斷纜 梁影雪再成千金周潤發跑渣打馬拉松 滿意半馬成績「有人工加」 「全馬唔跑嘞」渣打馬拉松2025｜黃尹雋PRO 4亮相蟬聯全馬港一 期望今年跑近210渣馬2025︱羅映潮成全馬女子「港一」 擁黃啟樂痛哭：歸功幕後渣打馬拉松2025｜港隊鐵人黃子圖十公里奪季 傷癒復出對時間滿意渣馬2025︱姚潔貞半馬封后 負傷最後階段頂住：收慢睇住隻腳去做渣馬2025︱內地男跑手10公里攜手衝線 來港感受文化：粵語很新鮮