元宵湯圓︱荃灣老店開夜班趕製　民豐熟客稱消費不減：過節唔慳得

今日（12日）是元宵佳節，傳統習俗市民會買湯圓做節。荃灣民豐粉麵行今早已有市民排隊購買湯圓，負責人表示員工昨晚已開夜班趕製湯圓，預計今年銷情與去年相約，正逐步回復至疫情前水平。有熟客一口氣買了三盒，準備與家人共渡佳節，對於整體經濟欠佳，他認為「經濟差一樣要食飯」。



荃灣民豐粉麵行今早已有市民排隊購買湯圓，負責人表示員工昨晚已開夜班趕製湯圓，預計今年銷情與去年相約。（梁鵬威攝）

民豐負責人蔣太太表示，今年受大環境影響，顧客的消費意慾可能會下降，「可能以前買多幾盒比朋友，今年買一、兩盒自己屋企人食」，不過她估計今年銷量與去年相若。（梁鵬威攝）

今早10時左右，因天雨關係，民豐粉麵行外未有如以往一樣出現等候購買湯圓人龍，不過店內也有約8至10個顧客排隊購買湯圓。雨勢一直未停，亦無阻熟客陸續前來光顧。葉先生買了三盒湯圓，準備與家人過節時享用。他指已光顧了民豐多年，今年不會因為經濟環境而減少消費，又謂「經濟差一樣要食飯」。

另一熟客鄧先生今日從粉嶺來荃灣辦事，亦順道來民豐購買湯圓，以及少量其他產品。他認為「過節唔慳得，慳得幾多」，因此不會比以往買少了湯圓。

民豐負責人蔣太太表示，今年受大環境影響，顧客的消費意慾可能會下降，「可能以前買多幾盒比朋友，今年買一、兩盒自己屋企人食」，不過她估計今年銷量與去年相若，因為始終元宵節是傳統節日，又是中式情人節，市民仍會購買湯圓過節。