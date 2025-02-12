林百欣三房母女被指轉移資產案　林明珠指芝大廈是父送母的禮物

麗新集團創辦人「林伯」林百欣，他與三房母女顧瑞英及林明珠持有公司，母女二人被指轉移上海豪宅物業等資產案續審，三房女兒林明珠今(12日)在高等法院作供，她否認父親向「芝大廈」的注資是貸款，又指其父不是刻薄的人，不會要其母支付巨額利息，她並指「芝大廈」是父親送給其母的禮物，認為這官司被用作家庭爭鬥，是家人想阻她分遺產的籌碼。



原告為清盤中的高發發展有限公司；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，高發控股是兩母女控制的英屬處女島公司。

林明珠供稱，上海芝大廈是父親林百欣送給其母顧瑞英的禮。(陳曉欣攝)

林百欣的三太顧瑞英。(資料圖片)

原告指林百欣曾注資數億入上海項目，是商業項目而非禮物。(資料圖片)

林百欣曾在上海項目注資

原告早前指，高發發展原有3名股東，林百欣持有1股，顧瑞英持有94萬多股，林明珠持有5萬股。在林明珠出任高發發展董事時，林百欣曾透過高發發展，在上海豪宅「芝大廈」、會所「G's Club」等項目上，向上海匯發房地產開發公司注資數億元及提供貸款，當時高發發展持有上海匯發的所有股份。

原告指芝大廈是商業項目

原告律師盤問林明珠時指，林負責上海豪宅「芝大廈」的美學設計部分，實質是商業項目，牽涉林家以外的投資者，不是林伯贈予顧的禮物；又指「芝大廈」原料在2至3年內完工，最終歷時約8年才落成，項目早期用畢銀行貸款後，林百欣私人注資巨款讓項目繼續，該筆注資屬貸款，高發發展須連本帶利歸還。

指父親不會要其母還高息貸款

林明珠同意她負責美學部分，但堅稱「芝大廈」是父親送給其母的禮物，強調父親不是一個刻薄的人，不會要其母還高息貸款。林明珠又指，父親有項目經理跟進開支事宜，她不知「芝大廈」的預算是多少。

質疑追借款的信非出自父親手筆

林明珠又稱，清盤官司被用作家庭爭鬥手段，是家人為了防止她分遺產的籌碼。對於原告指，林百欣多次去信三太顧瑞英提及借款發展「芝大廈」，及還款事宜，林明珠稱她極度懷疑信件是否其父親所寫，因為父親會簽署由信任的人給他的文件。

原告指林百欣是擔保人須承擔債項

原告另指出，因林百欣是銀行貸款的擔保人，當匯發公司易手到高發控股將會構成詐騙，違反貸款協議，令林須親自承擔債項，故此林沒有商業理由促成交易，林明珠稱可能父親一時疏忽；林並否認她與母親低調地促成交易，斥原告方說法非常冒犯。

案件編號：HCA 494/2015