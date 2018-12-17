【消委會】信用卡現金回贈可差8倍　最低每20元簽帳可獲1元回贈

不少港人習慣透過信用卡簽帳消費，從而賺取現金回贈及飛行里數等獎賞。消委會的統計顯示，目前本港發卡機構主要有3種現金回贈模式：自動回贈、換領回贈及獎賞扣減，而三種模式的回贈率亦存在差異。 消委會發現，以自動回贈模式為例，作一般或本地簽帳，每1元現金回贈需簽帳50元至333.33元；以換領回贈為例，每1元現金回贈則需簽帳則需100元至450元。兩種模式的兌換率可相差逾8倍。

信用卡有不同回贈計劃，消費者宜多加研究。（資料圖片）

消委會今年11月向發卡機構查詢信用卡現金回贈計劃，統計19間機構合共38個計劃的資料，只有AEON信貸財務（亞洲）及大眾銀行（香港）沒有回覆，經整理後的資料刊在今日出版的12月《選擇》月刊。

自動回贈最高可達簽帳率2% 渣打偏高

18個採用自動回贈模式的計中，有11個是以簽帳的某個百分比計算現金回贈，合資格簽帳率介乎0.3%至1.5%，以工銀亞洲及渣打銀行最高；海外或外幣簽帳現金回贈一般較高，合資格簽帳率介乎0.8%至2%，以花旗銀行及渣打銀行最高。

至於其他信用卡，作一般或本地簽帳，每1元現金回贈需簽帳50元至333.33元；作海外或外幣簽帳，每1元現金回贈需簽帳50元至最高125元，差別極大。消委會以安信信貸的「星旅銀聯鑽石卡」為例，如消費者符合發卡機構特定條件的簽帳，即是於香港中國旅行社簽帳滿250元，則可獲12.5元現金回贈，平均每1元現金回贈所需簽帳可低至20元。

消委會的分析顯示，信用卡現金回贈可差8倍。（資料圖片）

換低額現金 或比換高額需更多賞分

換領回贈模式指持卡人每月所作合資格簽帳，可獲得賞分，累積一定數目後則可換領禮品、服務等，以至換取現金回贈。普遍一般及本地簽帳除了花旗銀行個別卡種提供簽帳1元可得1.5至2賞分外，其他均是1賞分。消委會指，在此模式下，要獲得1元現金回贈，各銀行不同，需簽帳100元至450元；作海外或外幣簽帳，每1元現金回贈則需50元至66.67元。

以賞分換領現金回贈時，每次需換領一定數目的現金回贈為單位，一般為20、50及100元。部分規定只限用2.5萬賞分換100元；但如有得選擇，必須留意未必按同一比例計算，如中國建設銀行（亞洲）持卡人可以2.5萬賞分換100元，但如換20元，賞分則並非5,000賞分，而是要9,000賞分，即每換1元現金回贈，需分別要250及450賞分。

至於獎賞扣減模式下，持卡人每月的合資格簽帳，會以獎賞下的賞錢或賞分模式獲得回贈，累積後再指定商戶消費時，可獲扣減或抵銷交易金額。在此模式下，每1元現金回贈所需簽帳為100元至270元。

消委會提醒，持卡人要留意獎賞計劃的簽帳定義，例如絕大部分機構都不會就信用卡現金透支、貸款類交易、信用卡年費、財務費用、繳付稅項等交易，向持卡人發放現金回贈或獎賞。