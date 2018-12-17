【消委會】15款香水含將禁用高致敏物質超標　TOM FORD濃度高

還有一星期就到聖誕節，不少情侶會送香水表達愛意。不過，消委會檢測市面上55款香水，全部驗出含4至15種不同濃度致敏香料物質，部分人士接觸後，或會出現短暫的泛紅、痕癢和皮膚刺激，嚴重或產生紅斑、腫脹。 而有15款香水檢出有高致敏性的致敏物「新鈴蘭醛」（HICC），當中瑞士生產的TOM FORD香水產品，含量最高達0.34%，超出歐盟SCCS建議的0.02%為高；另有14款的HICC含量也高於歐盟SCCS水平，包括Chloe、GUCCI、Anna Sui、Estee Lauder等名牌的香水產品。歐盟地區已規定由2021年8月起，全面禁止化妝品使用HICC。 此外，有26款香水含接觸性致敏物BMHCA，可引致皮膚過敏，Chloe、Victoria’s Secret等香水的濃度較高。至於「ACQUA DI PARMA」及「CHANEL GABRIELLE」則分別驗出微量鉛或甲醇，但未有超標，在正常使用下對健康風險極微。

消委會檢測市面上55款香水，均驗出含多種香料致敏物。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

消委會今日出版的新一期《選擇》，公布檢測市面合共55款香水結果。28款為淡香精（Eau de Parfum，簡稱EDP），23款為淡香水（Eau de Toilette，簡稱EDT）配方，4款則為古龍水（Eau de Cologne，簡稱cologne或EDC）。13款標榜供男士選用，42款則供女士選用，或男女合用。

23樣本含10款或以上香料致敏物質

對於部分香料物質的致敏性較高，歐盟《化妝品條例》要求標示26種香料致敏物質，若濃度達0.001%，須在標籤表示。檢測結果顯示，全部樣本含4種至15種不同濃度的香料致敏物質，當中23款檢出有10款或以上，而來自法國、售價1,350元的「CHANEL No.5 Eau de Parfum Spray Vaporisateur Spray」檢出香料致敏物質種類數量最多，含15種。

檢出致敏香料物質總量方面，4款古龍水平均較低，約為0.38%。而28款淡香精的平均值約為1.91%，淡香水的平均值則為1.58%。部分人士在接觸某些香料成分後，常出現短暫的泛紅、痕癢和皮膚刺激情況，少數人士或出現接觸性過敏反應（contact allergy），產生紅斑、腫脹等較嚴重反應。

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17款檢出HICC 15款超歐盟建議

消委會指出，市民需留意香料物質本身及其衍生物的致敏性（skin sensitization potency）。按歐盟SCCS公布的意見書指，新鈴蘭醛（HICC）是高致敏性的致敏物，早於2003年建議在化妝品中將其濃度降至200ppm，即0.02%，其後被視為不代表安全濃度水平。至2017年8月修訂禁止在化妝品內使用HICC、氯化苔黑醛和苔黑醛，並於2021年8月起實施新例。

然而，有17款香水檢出HICC，當中15款的濃度高於歐盟訂立水平，當中「TOM FORD Grey Vetiver Eau de Parfum Vaporisateur Spray」含量達0.34%最高。另「Zara」及「diptyque 34 TRENTE-QUATRE」的香水樣本，均被驗出含量達0.15%，而「GUCCI Flora Eau de Parfum Vaporisateur Natural Spray」也含有0.11%。

此外，有三款檢出的芳樟醇及檸檬烯總量較高，法國產「GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO Absolu Eau de Parfum Vaporisateur Natural Spray」為1.3%和1.1%；意大利產「ACQUA DI PARMA Magnolia Nobile Eau de Parfum Natural Spray」為1.1%及1.4%；西班牙產「VALENTINO UOMO ACQUA Eau de Toilette Natural Spray」則為0.5%及2%。

26款檢出BMHCA 美國「ISSEY MIYAKE」濃度最高

歐盟SCCS早前提出香料成分butylphenyl methylpropional （簡稱BMHCA），在人體是已確認的接觸性致敏物（established contact allergens），有引致皮膚過敏的風險，預料歐盟將修訂使用條例。

在26款檢出BMHCA的樣本中，有5款濃度較高，包括法國產「Chloe Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur」含1.2%、西班牙產「TOUS Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur」含1.2%、美國產「Victoria’s Secret Bombshell Eau De Parfum」含1.4%、瑞士產「Clinique Happy Perfume Spray」含 1.1%，及法國產「ISSEY MIYAKE L’Eau D’lssey Eau de Toilette Vaporisateur – Natural Spray」含1.5%。

消委會表示，一般消費者使用香水，接觸及攝入的化學物質分量相信不高，個別化學物質或引致的急性健康影響不大。（洪嘉徽攝）

「ACQUA DI PARMA」、「CHANEL GABRIELLE」含微量鉛或甲醇

內地《化妝品安全技術規範》規定，化妝品中的鉛（lead）和甲醇（methanol）含量上限分別為10ppm和2,000ppm。意大利「ACQUA DI PARMA Magnolia Nobile Eau de Parfum Natural Spray」檢出0.1ppm鉛，而「CHANEL GABRIELLE Eau de Parfum Vaporisateur Spray」則檢出66ppm甲醇，含量均屬微量，符合內地要求。

消委會指，部分樣本檢出不同濃度及多種物質，而日常生活中其他消費品或是這些物質的重要源頭，消費者亦應關注相關的累積健康風險。而供應商亦應詳細標示產品成分，有助消費者減少接觸已知的致敏原。