【校園天地】九龍婦女福利會李炳紀念學校　山竹颱風義工清潔活動

自颱風山竹吹襲後，香港多處都成為重災區，垃圾處處可見，網上出現多個市民自發組織的群組活動，召集義工參與救災工作。 九龍婦女福利會李炳紀念學校由老師帶領下參與自發組織群組「山竹颱風 義工招募」的清潔活動，該群組更於學校舉行了感謝典禮，分享了救災行動的點滴，並將成立「18同行」義工隊，繼續召集義工參與社區服務，希望能以生命影響生命，令世界更美好。

+ 16 + 15 + 14

李炳學校致力保護環境，但老師的外賣飯盒一直成為身教的問題，眼看老師每日用發泡膠盒，但又邊說要少用塑膠，實在很矛盾，校長感言：「轉變很難, 但因一點經歷觸發轉變，便可成為轉機。

經過該次執拾發泡膠活動後，同學們都深深明白塑膠的禍害，特別是發泡膠，證明此行已成功，將平日的課本知識，用於生活中，而今次活動除了令學生得益外，學校和老師都有很大的轉變──從此之後，老師們和附近的飯堂達成協議,學校自資購買可降解及環保飯盒，從此午膳飯盒都棄用發泡膠！學校也因此成立了環保基金，期望可為地球做多一點，學校更不時邀請家長𦲷臨參與環保講座及活動，讓不同的經歷喚醒了學生、老師、家長。

+ 10 + 9 + 8

義工們將這顆種子埋下了，學生們是收到的，這顆種子也將會於日後發芽，這種精神也會繼續發揚開去」。

老師有感而發：「很多時候，與家長溝通，家長都想給孩子最好的東西，但既然是這樣，為什麼我們還要留下這麼多垃圾，有害的東西給我們的孩子呢？

作為教育工作者，不是應該給最好教育給學生嗎？我們是否應該教導學生保護自己居住的地方？

如果我們真心愛護我們的下一代，我們是否應該還他們一個宜居地方，好讓他們可健康生活下去。」

（內容由九龍婦女福利會李炳紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com