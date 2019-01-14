【校園天地】滙基書院DreamStarter Dreamer劉振華副校長－訪問記

香港以往傳統的 chalk and talk 教學模式漸漸式微，隨之而起的有分組教學、自主教學、電子教學、翻轉課室、學思達等等，形形式式的教學方法目的都是讓學生有效學習。不過過往學生最重要學習的是書本上的知識，以應付考試，但今天我們的學生若然只有知識而沒有繼續學習的能力，又如何去面對快速改變的社會呢？

DreamStarter 啟動禮。(滙基書院(東九龍)圖片)

今年滙基書院（東九龍）推行了 DreamStarter 計劃，究竟 DreamStarter 跟教學有何關係？我們為何要推行DreamStarter 呢？我們訪問了本校負責 DreamStarter的劉振華副校長。

劉振華副校長在禮堂向學生講解 DreamStarter 計劃。(滙基書院(東九龍)圖片)

劉：DreamStarter計劃的創辦人是推動香港創新教育的有心人，我跟他們認識了一段日子。他們由民間發起，推出一個又一個計劃來幫助學生，希望集結社會上不同的力量，為香港的教育出一分力。DreamStarter計劃推行到現在第三屆，起初由小學開始，現在已有中學參加。滙基書院（東九龍）一直以來都鼓勵學生發揮創意，現在我們有機會走出校園，跟不同學校、不同人士分享及實踐夢想，相信這是一個非常難得的經驗。

記：你在2018年初曾到芬蘭的學校學習和觀摩，那麼這個計劃跟你在芬蘭體驗到的教育理念和精神有何相似的地方？

劉：近年，芬蘭推行「現象式學習」、「跨學科學習」，著重訓練學生的能力、素養，從而能夠在生活中應用出來。還有，芬蘭教育亦強調學生需要具備創業家精神，意思並非要求每一位學生去創業，而是擁有創業家具備的能力，包括創意、解難、溝通、思考、表達能力等，這些對於需要面對未來不可知的學生來說同樣重要，而跨學科學習正是一個很好的場景，讓同學去學習、經驗，並實踐出來。對我而言，香港的Dreamstarter計劃正是一個跨學科學習平台，讓學生經驗上述跟芬蘭教育相近的學習。

討論後來一張大合照。(滙基書院(東九龍)圖片)

記：在推行過程中，你是否發現一些你平日不大留意到的同學優點？

劉：在日常的課堂，大部份時間是同學回答老師的提問，偶然會有讓同學表達自己的意見、想法，然而同學甚少有機會主動探究自己喜歡的問題。現在，同學可以較自由表達自己的想法、意見，繼而尋找相關資料、跟不同人溝通等，這樣可讓老師看見同學的主動性、創意、解難、溝通能力等。

記：你又在DreamStarter 這計劃中有何夢想？

劉：我期望老師、同學能夠經歷一次實現夢想的過程，當中包括如何訂定目標、解決問題、跟不同人合作等；但其實他們的計劃不論結果成功與否，我都希望同學能從中有所學習，以及同學做出來的活動或設計出來的產品，都能對身邊的人帶來幫助及影響。

記：DreamStarter 這類學習模式對同學有什麼重要性？

劉：我們很難想像同學只靠過去在學校所學習的知識，或是考取到好成績便可以面對未來不可預測的世界。當世界各地的教育都在改變，學習模式亦因而有所改變。如果我們能夠給予同學更多機會以不同模式去學習，相信當他們離開學校的時候，所帶走的不單是學科的知識，還有能力、技能、態度，更重要的是，這些都是帶得走的東西，成為他們日後面對未來的重要基礎。

學校為學生好好「儲備」不同的能力，鼓勵他們走出安舒區，勇敢面對那不可知的將來，找出自己應走的路。其實這也是學校的一個夢啊！

劉振華副校長與 student dreamers。(滙基書院(東九龍)圖片)

本校同學正在拍攝產品講解片段。(滙基書院(東九龍)圖片)

（內容由滙基書院(東九龍)提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。