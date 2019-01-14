【法律年2019】馬道立稱重要儀式奏國歌合適　望吸引律師轉做法官

法律年度開幕禮後，終審法院首席法官馬道立會見傳媒，被問到日前刊憲的國歌法提及宣誓儀式均須奏唱國歌的規定，他認為在一些重要儀式中奏國歌為合適做法，就如其他國家在重要的場合亦會奏國歌，但由於有關法例尚未正式立法，將來亦或有案件涉及此法例，他不便評論太多。他亦提到希望通過立法通過延長法官退休年齡，並希望更多律師會考慮加入司法機構。

終院首席法官馬道立會見傳媒時拒評論國歌法。（盧翊銘攝）

望吸引更多律師加入司法機構

對於他在致辭中提及司法機構將會與律政司磋商修訂法例，望更有效率地處理酷刑聲請，他稱主要冀望在進行程序上的改革，因參考近年就酷刑聲請提出司法覆核案件的數目，在短短2年間，由2016年只有60宗升至去年達2900宗；而上訴庭所處理的案件，由2016年的1宗增至去年的390宗。

馬說，雖然司法機構有達180位法官，但仍需要顧及酷刑聲請以外的案件。另外，他冀延長法官退休年齡後可以吸引更多有經驗的律師加入司法機構。

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希望社會人士能有理據地批評

被問到他在致辭中提到法官判決受到惡意抨擊，是否看到抨擊趨勢愈發惡化，馬道立解釋批評有好有壞，但希望社會人士能夠有理有據地進行批評，亦呼籲大家多留意法官所撰的判辭，了解判決背後的原因，他強調法官只依法律原則進行判決，而非考慮政治、社會等因素。

拒評論UGL事件

就許智峯在典禮上舉牌示威，馬道立指法律年度開幕禮是討論法治、本港司法制度的場合，並非作其他用途的場合。 至於律政司決定不就UGL事件控告前特首梁振英，馬道立認為自己不適合評論，檢控亦非司法機構的責任。