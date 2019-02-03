【豬年2019】農曆新年十個打卡好去處　麥兜麥太三隻小豬齊賀歲

即將踏入豬年，不少商場、地區已換上「豬」主題的佈置。而農曆新年除了到維園逛年宵，年初一看花車巡遊，大家還可以趁農曆新年影靚相「打卡」，今年更有不少豬年應節景點。《香港01》精選以下十個新年好去處，給大家相約家人、情人、好友一起迎新春。

1. 維園年宵

維園年宵將於1月30日至2月5日（清晨）舉行。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

維園年宵將於1月30日至2月5日（清晨）舉行，為期七天，共設463個攤位，包括272個乾貨攤位、180個濕貨攤位、8個主題攤位及3個快餐攤位。不少由學生「主理」的攤位，推出自家制「豬」主題精品；亦有攤位實行全自助無人年宵攤擋。此外，環保署亦在多個年宵舉辦「綠色年宵」，場內新設「乾淨回收器」，供市民沖洗器皿回收；另有環保團體提供免費借用餐具，供市民在熟食攤檔使用，減少浪費。 地址：銅鑼灣維多利亞公園 日期：2019年1月30日至2月5日 （農曆年初一清晨結束） 交通：港鐵銅鑼灣站E出口、或天后站A2出口

+ 5 + 4 + 3

2. 年三十晚 - 嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠將於年三十晚（2月4日）通宵開放，正月初一至十五期間則延長開放時間。（資料圖片 / 張浩維攝）

每逢年三十晚，大批善信會到黃大仙祠排隊等上「頭炷香」。今年黃大仙祠會於2月4日（年三十）通宵開放，正月初一至十五期間將延長開放時間，以方便善信參神祈福。而太歲元辰殿會於年三十及正月初一暫停開放，至正月初二重新開放，肖豬、蛇、虎、猴的善信可入內免費拜太歲。 年三十當晚為人流高峰期，祠內將不設跪拜、求籤​區及供品供奉區，善信勿攜帶元寶蠟燭、生油、大型香枝及大型供品，如燒豬等入祠。 開放時間：年三十（2月4日） - 上午7時至下午5時；晚上9時至11時59分 年初一（2月5日） - 凌晨0時至下午6時 年初二至初九、十一至十五 （2月6日至13日、15至19日） - 上午7時至下午6時 年初十（2月14日） - 上午7時至晚上9時

3. 年三十晚 - 蓬瀛仙館首辦頭柱香

為慶祝建館90年，蓬瀛仙館除舉行新年獻頭香的活動外，更會在今年12月25至28日，聯合兩岸三地及東南亞五個道觀，舉行一連四天的大型法會，向上天祈福，惠澤社群。（徐嘉蒓攝）

農曆年三十晚上頭柱香，除了到黃大仙祠，今年還可到粉嶺蓬瀛仙館。適逢建館九十周年，蓬瀛仙館首次在年三十舉辦「獻頭香」活動。善信可在當晚9時半開始排隊，在子時11時到大殿前上香祈福。大會將為信眾準備清香，亦會獲派發含有祝福句語的賀年紅包。 日期：2019年 2月4日（年三十晚） 時間：晚上9時半開始排隊；23時開始敬獻頭香 地點：新界粉嶺百和路66號，港鐵粉嶺站B出口

4. 年初一 - 新春國際匯演之夜

大年初一（2 月5 日）晚上有「2019國泰航空新春國際匯演夜」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

旅發局斥資約1900萬舉辦的「國泰航空新春國際匯演之夜」，將於年初一（2月5日）舉行，今年主題沿用「開年開運開心」，當晚有9部花車及25隊國際、內地及本地隊伍參與演出，當中有花車引入AR元素，與市民玩遊戲送禮物賀豬年。 時間：晚上8時至9時45分（持入場券人士可於晚上7時就座） 地點：開幕禮尖沙咀香港文化中心廣場舉行 巡遊路線：香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道、彌敦道，以香港喜來登酒店為終點 門票：300元、450元及480元（現已售罄）

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5. 年初二 - 農曆新春煙花匯演

農曆新年煙花將於年初二（2月6日）晚上8時於維港上演。（資料圖片 / 余俊亮攝）

今年賀歲煙花匯演耗資約1000萬港元，將於年初二、2月6日晚上8時在維港上演，歷時23分鐘，合共發放23,888枚煙花。為配合豬年來臨，煙花加入「豬鼻」圖案，並配上大家耳熟能詳的《麥兜》主題曲《仲有最靚嘅豬腩肉》作伴樂，勢成全晚的亮點。 日期：2019年2月6日 （星期三） 時間：晚上8時正 （約23分鐘） 地點：中環和 尖沙嘴之間的維多利亞港海面

6. 年初三 - 車公誕

年初三是車公誕，每年均有大批善信到車公廟拜車公，祈求來年行大運。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

車公誕為大年初二，但由於大年初三為「赤口」，相傳因容易起口舌之爭，不宜拜年，不少市民會轉去車公廟拜神祈福，每年均有大批善信到車公廟拜車公、轉風車，祈求來年一帆風順、行大運。 日期： 2019年2月6日 （年初三） 地點：新界大圍車公廟路7號

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7. 林村許願節

大埔林村許願節。（資料圖片）

農曆新年，不少市民會一家小大到大埔林村許願樹前拋寶牒、放蓮花燈祈福。場內的兩棵大榕樹，被當地村民視為神靈，在其根部燃點香燭等祈褔許願，稱為「香仔樹」。及後有人製作寶牒，寫上姓名、出生年月日及願望，又繫上重物，如橙，在參拜後向樹許願，便將寶牒拋上樹幹，成功掛上代表願望可成真。至此，拋寶牒許願為道教流傳的一種習俗。 日期：2019年2月5日至3月3日 地點：新界大埔林村

8. 朗豪坊 -《 豬事如意》飲茶裝飾

商場推出主題「豬籠入水豬仔包」的主題裝飾，踏入《豬事茶居》就有粉紅色的「豬頭大包」。（朗豪坊提供）

朗豪坊推出賀年《豬事如意》飲茶裝置，將傳統茶樓換上粉紅色，當中《豬事茶居》有肥嘟嘟的「豬頭大包」陪過肥年。此外，場內設有「粉紅Tea Bar」、「金吉酥雀籠」、「復刻點心車」、「印仔點心紙」、「Instagrammble霓虹點心牆」、「甜蜜氹氹轉」等，適合親朋戚友飲完茶到此「打卡」。 日期： 2019年1月24日至2月17日 地點：朗豪坊4樓通天廣場 時間： 上午11時 至 晚上11時（2月1日至4日延長至凌晨1時）

9. 迪士尼樂園 - 三隻小豬登場

（迪士尼樂園提供）

樂園的美國小鎮大街已換上喜慶的應節裝飾，今年有三隻小豬為主題的佈置，遊客可在幻想世界的夢想花園與三隻小豬見面。而遊客於2月5日至9日（大年初一至初五）期間入園，可獲利市一封，送完即止。此外，城堡前的廣場舞台會每天兩次，有財神高飛聯同表演者演出的「財神高飛賀新歲」。 日期：2019年1月17日至2月24日

10. 海洋公園 - 新春開運來

（海洋公園提供）