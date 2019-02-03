【豬年2019】水果買手穿梭港日28載　食爛生果練出揀靚貨絕技

琳瑯滿目的新鮮生果整齊地擺滿超市的蔬果區，有一個戴著眼鏡、高瘦的男士不時仔細巡查，貨物若有一絲瑕疵也逃不過他雙眼及靈敏嗅覺。他，是一田百貨的採購部經理廖偉光，從90年「西田百貨」開業初期便加入負責「買生果」。近年大熱的日本四國德島的「幸之香」士多啤梨、青森縣的「王林蘋果」及和歌山的青梅，他都有參與採購銷售。 28年來 ，他向日本果農學習下練出「望、聞、聽」的挑選生果三項技巧，如今只要打開貨倉聞到生果氣味有輕微不同，他即知道有貨品變質：「我們吃生果不如想象般嘴刁，反而別人不吃的，我們就會去吃。蘋果不靚、士多啤梨爛了，我們就去吃過才知道變壞是什麼味道。」

一田採購部經理廖偉光透露，初時採購日本和歌山的青梅，來貨價較貴，後來改為船運，卻遭當地供應商拒絕，擔心貨品來港後變黃不佳，會被取消訂單 。後來雙方多番商討下，才以平價首度引入本港。（洪嘉徽攝）

引入日本「Q版蕃薯」一炮而紅

離開銅鑼灣大丸百貨的食品部後，廖偉光便加入「一田百貨」前身的「西田百貨」，開啟了他與日本生果的結緣之路。日本各地蔬果市場會定期舉行拍賣及推銷活動，他每年都要赴日約3次，到處發掘新品種，期間亦遇過數次輕微地震，他卻笑說：「見到燈在搖晃，但當地人不怕，我們也沒有什麼好怕，繼續工作。」

說起最印象深刻的進口貨，光哥毫不猶疑提起「Q版蕃薯」。「當地人不太買小型（S型）的蕃薯，都是很低價錢賣給店舖做餅，一般家庭大多買大條的蕃薯。但我們覺得香港人未必一餐食得完大的，小型的幾有趣，就試入200、300箱。」這舉動令當地供應商大為驚訝：「他們疑惑我們真的要入貨？真的能賣出？」光哥笑著續說：「後來反應好好，他們更專門為香港市場改包裝。以前膠袋不太透氣，現在是面層為膠袋，底層有綿紙吸水，方便延長保存。」

日本進口本港的士多啤梨，經過近十年時間才陸續更換包裝，以更好保存食物。（洪嘉徽攝）

生果運輸有學問 日本願為香港改變

日本對產品規格向來有自己一套規矩，光哥感歎當地肯改包裝遷就香港市場，說明香港需求量龐大：「廿年前進口士多啤梨，由於運輸問題來港後常常已太熟，加上貨期太短僅1、2日，皮薄又是兩層士多啤梨放在一盒，出水、瘀傷在所難免。」由於當時供港貨量不多，光哥多次反映改善包裝不果。一來一回，十年過去，愈來愈多不同產地的日本生果進口到本港，包裝才慢慢改為單層放置，並逐步加海綿墊底，轉玻璃紙質地，來貨保存效果才更好。

然而，一些在日本大受歡迎的生果，香港消費者卻未必受落。光哥表示，港人口味偏甜，日本人喜愛甜酸適宜的桔，在港便不太受歡迎。但現時大眾熟知的王林蘋果，則見證了港人口味的轉變：「廿年前沒有人懂得青色蘋果，印象會好酸，又只知道紅色的富士蘋果。但我們覺得王林蘋果甜又香，便首間引入推廣，後來大家都喜歡青蘋果的清新、甜、爽。」

光哥笑說：「我們吃生果不如想象般嘴刁，反而別人不吃的，我們就會去吃。蘋果不靚、士多啤梨爛了，我們就去吃過才知道變壞是什麼味道。」（洪嘉徽攝）

生果每日都在變 打開倉門聞出品質變化

從挑選、品嚐生果到研究儲存方式，光哥直言是靠果農的教導及經驗下慢慢累積，穿梭港日多年的他，已練出靠「望、聞、聽」分辨生果好壞的本領：「每日來貨的生果都是不同樣子，如芒果來到還是青色，就要用梅石催熟，過程中每個芒果反應不同，每日都有已熟的可以推出市場，不能等5日才一次過賣。生果每日都在變，就要我們留心看。」他婉婉道來。

當工作逐漸成為興趣，兢兢業業廿八載，「勤力」二字可謂光哥的工作寫照。「我們食生果不如你們想象的很嘴刁，反而是返璞歸真，別人不吃的我們會食。見到蘋果不靚，士多啤梨有爛，我們就專門去食，才知道蘋果、士多啤梨變壞是什麼味道。」看見記者疑惑的眼神，光哥淡然地說：「不用看貨物，打開倉門聞到味道，就知道是哪批生果有問題。很難解釋的，但是好多前輩都會知道。」