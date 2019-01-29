【沙中線聆訊回顧之一】各專家鋼筋扭入安全標準不一　龍門任搬？

沙中線聆訊周一及周二（28、29日）一連兩日結案陳詞，40多日的聆訊正式結束，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》將一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。

沙中線紅磡站去年12月10日開始鑿牆檢驗施工質量，並核實鋼筋絞牙扭入螺絲帽的情況。根據螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的資料，正確安裝螺絲頭的準則為，鋼筋絞牙扭入螺絲帽長度至少達40毫米。惟對於鋼筋螺絲帽扭入長度多少，才被視為達標以及合乎安全，各涉事方委聘的結構工程專家，包括政府、港鐵、總承建商禮頓、分判商中科，甚至是委員會均說法不一，以下為各涉事方的準則及不同考量。

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