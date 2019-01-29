【沙中線聆訊回顧之一】各專家鋼筋扭入安全標準不一　龍門任搬？

沙中線聆訊周一及周二（28、29日）一連兩日結案陳詞，40多日的聆訊正式結束，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》將一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。
沙中線紅磡站去年12月10日開始鑿牆檢驗施工質量，並核實鋼筋絞牙扭入螺絲帽的情況。根據螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的資料，正確安裝螺絲頭的準則為，鋼筋絞牙扭入螺絲帽長度至少達40毫米。惟對於鋼筋螺絲帽扭入長度多少，才被視為達標以及合乎安全，各涉事方委聘的結構工程專家，包括政府、港鐵、總承建商禮頓、分判商中科，甚至是委員會均說法不一，以下為各涉事方的準則及不同考量。
（系列之一）
沙中線聆訊中，不同專家對鋼筋扭入安全標準看法不一。（香港01製圖）
沙中線聆訊回顧系列：
首日結案陳詞：
沙中線聆訊中，區達光（左）是政府委聘的獨立結構工程專家。（資料圖片 / 陳晶琦攝）
政府專家區達光 對鋼筋扭入達標準則 ： 37mm
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37毫米的標準，考慮了港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」檢視螺絲頭扭入或有誤差
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故將BOSA扭入40毫米的達標準則，給予3毫米容差，最終訂定扭入37毫米才屬合格
沙中線聆訊，Mike Glover（右）是港鐵聘請的專家證人。（資料圖片）
港鐵專家Mike Glover 對鋼筋扭入長度達標準則：22mm
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根據BOSA去年底就鋼筋螺絲帽進行拉力測試，顯示鋼筋絞牙扭入60%（即26.4毫米）發揮的拉力為最強
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故Mike Glover認為鋼筋扭入60%已經是「保守數字」，實際上他個人認為扭入50%（即22毫米）已足夠安全
沙中線聆訊中，承建商禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward。（資料圖片 / 盧翊銘攝）
禮頓專家Nick Southward 對鋼筋扭入長度達標準則：26.4mm
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26.4毫米扭入標準，基於BOSA去年底就鋼筋螺絲帽進行的拉力測試，顯示鋼筋絞牙扭入60%（即26.4毫米）發揮的拉力，相比起完全扭入鋼筋更強，結構足夠安全
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以扭入26.44毫便視為達標檢視開鑿結果，高達97%鋼筋接駁符合標準
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對於BOSA僅就螺絲帽實施了一項靜態拉力測試，未有包括其餘兩項包括永久拉力以及周期荷重測試，禮頓專家強調以上兩項並沒有太大關連性，因主要結構經已建成
沙中線聆訊中，中科聘請港大副教授楊德忠任專家證人。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）
中科專家楊德忠 鋼筋扭入長度達標準則：40mm
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40毫米扭入標準，基於屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）以及BOSA於今年1月發出的信件提及，兩枝鋼筋左右兩旁完全扭入螺絲帽，須達致末端對接（Butt to butt）
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楊德忠解釋，BOSA設計的螺絲帽長度介乎44至48毫米，當兩枝鋼筋絞牙完全扭入螺絲帽後，一般情況共有88毫米
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倘一枝鋼筋絞牙有48毫米，88毫米相減48毫米後，另一枝鋼筋應最少扭入40毫米
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故他視扭入長度達標準則為40毫米。
沙中線聆訊，調查委員會委聘獨立結構工程專家Don McQuillan為證人。（資料圖片 / 陳晶琦攝）
委員會專家Don McQuillan 鋼筋扭入長度達標準則：32mm
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32毫米的扭入標準，McQuillan稱是「隨意選取」
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同時認為，BOSA所做的鋼筋螺絲帽測試，足夠反映扭入60%（即26.4毫米）已能發揮最強拉力
港鐵曾展示沙中線的鋼筋，沙中線聆訊中，各專家證人對扭入標準的看法都不同。（資料圖片 / 羅君豪攝）
對於鋼筋絞牙扭入螺絲帽長度標準不一，各涉事方的專家亦於庭上提出不同質疑之處。
政府專家區達光質疑鋼筋扭入60%（即26.4毫米）屬安全的看法：
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強調BOSA的螺絲帽測試抽取樣本不足，至少應測試3個樣本才較有信心
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指出正常測試鋼筋螺絲帽接駁拉力，須將絞牙完全扭入螺絲帽，而不是現時BOSA的測試分別扭入不同程度
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質疑測試結果可疑及奇怪，解釋一般情況鋼筋絞牙扭入多一個圈，拉力強度便會上升，惟BOSA測試結果顯示完全扭入螺絲帽的拉力，卻比扭入60%低
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質疑倘扭入60%便安全「為何不將所有螺絲帽扭入60%就算」
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又質疑BOSA測試結果文件，只有鋼筋級別是手寫，其他資料為電腦編印，且文件上顯示的拉力強度級別被無故刪去感到「奇怪」
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建議紅磡站鑿檢應增加開鑿位置，全面評估螺絲帽扭入情況以及其發揮的功能及負載力
中科專家楊德忠質疑 鋼筋扭入60%（即26.4毫米）屬安全的看法：
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直指鋼筋絞牙扭入60%並不足夠，說法是「超乎簡單」
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認為說法只着重拉力強度，忽視了螺絲頭力度、鋼筋扭入須達致末端對接的要求
禮頓專家Nick Southward反駁 中科專家鋼筋扭入須達致末端對接的看法：
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指出BOSA資料顯示，鋼筋扭入螺絲帽後容許2圈絞牙外露（2圈絞牙即為8毫米）
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假設其中一枝鋼筋絞牙長度為44毫米，減去容差8毫米，其鋼筋扭入長度為36毫米已屬達標，不須達致末端對接
委員會專家Don McQuillan對政府訂立鋼筋扭入37毫米標準：
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斥政府目前所訂的標準「太嚴格、是理想世界的標準及隨意訂立」
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對於政府曾質疑BOSA所做的螺絲帽測試樣本不足，駁斥是「吹毛求庇」
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認為政府目前公布紅磡站開鑿檢驗結果並無潛在幫助，或有誤導成分
代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding於庭上表示，港鐵將就鋼筋螺絲帽接駁進一步展開9個樣本測試，並將全部絞牙扭入26.4毫米，以測試其拉力表現。港鐵指，現時已將有關資料提交政府，預計本周四（31日）會有定案，並於下月1日在港鐵實驗室，以及另一間獨立實驗室展開測試，屆時會邀請政府在場見證，預計下月4日完成測試，11日或之後會有報告結果。
沙中線聆訊歷時四十多日，1月28日起一連兩日結案陳詞。（張浩維攝）