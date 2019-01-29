【沙中線聆訊回顧之二】東面連續牆被擅改　港鐵資料出錯致地震

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊昨日（28日）進入一連兩日的結案陳詞階段，今日（29日）正式踏入尾聲。持續40多天的聆訊，委員會關注到多個問題，《香港01》整合其中數個重點議題，以及證人供詞，方便讀者回顧。 除了剪鋼筋的爭議，是次風波另一重點為東面連續牆的設計被擅自更改，螺絲帽數量較原設計少約2,000個，但港鐵最初向政府提交的報告，又未提及事件，最終引發「港鐵大地震」。 （系列之二）

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

首日結案陳詞：

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明

沙中線聆訊的另一個着眼點，是東面連續牆的設計被擅自更改。（資料圖片／林若勤攝）

聆訊中曾透露，東面連續牆或涉四個設計改動，惟至今未能確定不同連續牆使用哪種設計。在改動上，禮頓首先未有使用U型鋼筋；之後將原本兩層的鋼筋，改為三層連續鋼筋，再在中間位置放置澆灌石屎的管道；完成此工序後，再削走連續牆頂部450毫米石屎，頂層的第一條鋼筋改用連續鋼筋，其餘兩層鋼筋則繼續以螺絲帽接駁，並在車軌上方排氣管加裝L型鋼筋。

對於設計改動，有證人指，港鐵2013年已知悉沒有使用U型鋼筋，以及由兩層鋼筋改為三層連續鋼筋，但2015年才向屋宇署申請，之後獲得接納；但其餘改動部分，署方並沒有批准。《香港01》整合不同證人的說法：

Buckland稱，發現連續牆未有使用U型鋼筋，隨即與設計顧問阿特金斯商討修補方案，並向屋宇署提交竣工圖。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

禮頓設計經理Brett Buckland：2013年已得悉連續牆沒有使用U型鋼筋 2013年已知連續牆沒有使用U型鋼筋，但當時未完成有關計算及提出適當理據，於是在製備竣工圖時，與設計顧問公司阿特金斯商討如何補救，2015年1月向屋宇署提交文件

禮頓未就其餘改動，即時向政府提及，Buckland就此解釋， 是為了開展挖掘工程順暢點以及不想令屋宇署混淆，才決定不將方案納入暫時工程設計中

承認連續牆改動涉及B區，但在送審的文件中都未有提及

沙中線聆訊中，承建商禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward：改動對結構性能及穩定性均無影響 改動對結構性能及穩定性均無影響，而且彎曲強度更增加50%

阿特金斯交通業務亞太區董事John Blackwood（右）。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

阿特金斯項目總監 John Blackwood：屬微少改動，不影響功能 就連續牆頂部石屎被削去450毫米，以及將螺絲帽接駁改為連續牆鋼筋的設計改動，Blackwood認為是微少改動，不影響功能及穩定性

同意涉及設計改動時，應在施工前，或施工期間，向屋宇署申請

聲稱對改動毫不知情

沙中線設計顧問阿特金斯（Atkins）結構團隊（A隊）主管李運祥出席聆訊作供稱，不知道紅磡站東面連續牆削低連續牆，亦未曾檢視過相關文件。（資料圖片 / 張浩維攝）

阿特金斯結構團隊（A隊）主管李運祥：認為不用削走石屎 不知道削走連續牆石屎，如知道會阻止

認為不用削走石屎，2015年曾建議禮頓於東西走廊層板及通風槽同時澆灌石屎，以解決層板鋼筋錨力不足的問題

港鐵設計經理梁福榮。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

港鐵設計經理梁福榮：2018年7月始知道設計有改動 指出港鐵轄下的建造管理隊伍早於2013年8月23日，已知U型鋼筋被移除，因為禮頓當時已向他們呈交連續牆工地圖則

設計團隊曾收到禮頓關於沒有使用U型鋼筋等改動的電郵，但自己無檢視，故毫不知情，直至2015年1月製備連續牆竣工證書才發現事件

建造管理團隊並無即時告知設計管理團隊有其餘改動，自己2018年7月始知道，形容自己被「蒙在鼓裡」

認為禮頓改動前應先諮詢屋宇署，因為屬永久修改

陳傑霖認為改動非常輕微，不可能任何改動都事先獲屋宇署同意才動工。（資料圖片 / 黃偉倫攝）

港鐵建造經理陳傑霖：改動輕微，毋須屋宇署同意 認為削走頂部石屎，以及改用連續鋼筋是非常輕微的改動，不可能凡事等待屋宇署同意方動工

因應上述改動，認為港鐵只須在完工前的14日，向屋宇署呈交「新建樓宇／改建及加建工程表格」

胡宏利（左）表示，製備報告時聚焦於剪筋，非失憶致報告有誤（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利：聚焦於剪筋，非失憶致報告有誤 對於6月15日的報告無提及改動，胡宏利表示，製備報告期間未能找出負責施工的工人，未記起施工細節有改變，而且當時聚焦於剪筋事件，否認港鐵「集體失憶」

時任港鐵工程總監黃唯銘表示，得知報告的螺絲帽數目出錯時，感到「有啲驚訝」。（資料圖片）

時任港鐵工程總監黃唯銘：對改動感驚訝 2018年6月向政府提交報告後，黃因籌備負載測試檢視工地相片，結果發現連續牆頂部石屎被削，以及大部分螺絲帽被移除，從而得知報告的螺絲帽數目出錯，形容「當時有啲驚訝」

港鐵主席馬時亨出庭作供時，已就螺絲帽數目再次確認準確無誤，惟最終仍出錯「覺得震驚」。（資料圖片）

港鐵主席馬時亨：知報告螺絲帽數目有誤時覺得震驚 曾再三向胡宏利確認，報告內的螺絲帽數目必需正確

之後發現連續牆設計曾被修改，使報告提及的螺絲帽數目有誤時，形容自己「覺得震驚」

7月底收到3名政府官員短訊，指「這是嚴重的危機」

被問及為何政府對沙中線團隊失去信心，馬表示未了解原因，但據其政府經驗，認為「政府能夠容忍無能力的人，但唔能夠容許不準確的報告。」

前路政署署長鍾錦華形容，港鐵提交的圖則有非常大出入。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

時任路政署署長鍾錦華：港鐵提交的圖則有非常大出入 形容港鐵2018年7月向政府提交的圖則，與最初提交的資料出現「非常大的出入」，而且與屋宇署所審批的設計有重大分別

強調政府認為紀錄上有差異是嚴重問題，故對沙中線工程團隊失去信心，是「基於很多方面，令政府發現有很多問題」

陳帆表示，對港鐵兩份報告存有「極大懷疑」，並影響對團隊工作的信心。（資料圖片 / 張浩維攝）

運輸及房屋局局長陳帆：對港鐵報告「極大懷疑」 政府2018年6月15日收到報告時，期望是「事實陳述，須非常嚴謹及真實」，當時亦相信報告符合事實

2018年7月13日再收到港鐵報告時，發現當中結構設計與原先的有極大差異，而且港鐵未能交出設計圖則、施工圖則及建造後的圖則，故對兩份報告存有「極大懷疑」，並影響對團隊工作的信心

對於紅磡站東面連續牆的修改細節，梁文豪（右）稱從未有同事或港鐵代表向他提及此事，直至2018年7月才得悉東面連續牆被削低。（資料圖片 / 張浩維攝）