【沙中線】泛迅結案陳詞　強調紮鐵工人已盡全力　發生剪筋屬不幸

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今踏入結案陳詞最終一日，今日（29日）已歷時46日。代表泛迅的大律師莊君如結案陳詞，她表示，沙中線紅磡站項複雜、困難及建設歷時長，由2013年開展至2016年。莊續指，負責紮鐵的泛迅工人已盡全力、且做得很好，惟工程涉剪鋼筋屬「獨立事件」，並不是有系統或廣泛出現，形容這是個別工人的行為，因愚蠢魯莽、為了方便而剪鋼筋，違反是公司指示及嚴重疏忽職守，屬「非常不幸」，但強調他們不是存心不良。

結案陳詞：

中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話​

泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸​

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

沙中線聆訊結案陳詞，泛迅代表律師莊君如表示，沙中線紅磡站項複雜、困難及歷時長。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

對於中科指控工程涉剪鋼筋，莊君如表示庭上曾多次展示一張工人剪鋼筋相片，是中科唯一剪筋證據。惟莊引述委員會專家證人Don McQuillan的專家報告，就該張照片作出分析，指涉事相片的鋸片放置在鋼筋下面，反映當時已剪短鋼筋，加上McQuillan認為該枝鋼筋有13圈絞牙，故屬B型鋼筋，相信工人當時是將B型鋼筋剪短成A型鋼筋。莊續指，泛迅就此事雖然違反了螺絲帽供應商（BOSA）的質量監控建議，但不代表其工藝水平不好，且至今的鑿檢結果都未有確實證據反映鋼筋被剪。

至於中科董事潘焯鴻曾提供工地有30,000枝鋼筋被剪，其後又任意改成1,000枝鋼筋被剪的說法。莊指出，中科沒有任何證據佐證，加上中科批評泛迅負責人潘偉山以及地盤管工張釗鋒的可信性，質疑倘潘焯鴻為人正直，就不會早於2015年9月已得悉工地有剪鋼筋事件，仍依然落石屎，故認為是商業糾紛緣故，待到2017年1月才提出相關問題，質疑潘的可信性。

莊君如表示庭上曾多次展示一張工人剪鋼筋相片。（資料圖片）

莊又指中科的員工作供並沒有上文下理、沒有相片佐證以及部分更表示，距離涉事位置逾10米目擊，認為他們的供詞並不可靠，更強調即使是可信，都大有可能是工人剪B型鋼筋變成A型鋼筋，故不涉及任何安全隱患。

阿特金斯（Atkins）代表律師Vincent Connor結案陳詞時，重申港鐵與禮頓就紅磡站工程，同時聘請Atkins擔任其設計顧問，不涉及任何利益衝突；至於東面連續牆設計修改，Connor稱Atkins只得悉第一次改動，惟其後的修改是毫不知情。