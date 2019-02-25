素人醫生怒斥公營醫療「五大弊病」：不用沙士重來　隨時可爆煲

上月食物及衞生局局長陳肇始一番「捱義氣論」，引發社會再次關注本港公營醫療系統問題。生病的，不單是病人，本港的公立醫院其實亦早已「病入膏肓」。 上月底在醫生申訴大會上炮轟政府「有5,000億畀得起去起人工島，攞百分之一出嚟畀醫療得唔得？」的，是瑪麗醫院內科醫生郭宏駿。他近日接受《香港01》專訪時直言，行醫十年，親眼目睹公院服務「百病叢生」，最少可歸納出「五大弊病」。 滿腹怨氣，令這個素人醫生亦看不過眼，不禁憤然聲討，痛斥現時系統只由醫護勉強支撐著，隨時會「爆煲」，「唔使去到SARS（沙士，非典型肺炎）咁嚴重，可能流感疫情控制不到，個系統都會爆！」

瑪麗醫院內科醫生郭宏駿行醫十年，親眼目睹公院服務「百病叢生」，最少可歸納出「五大弊病」。 (林若勤攝)

郭宏駿是瑪麗醫院的駐院專科醫生，畢業後在內科工作已有十個年頭，眼見公營醫療系統服務逐年走下坡，他毫不諱言，直斥毛病實在不勝枚舉 ，最少可歸納出「五大弊病」，雖然部分看似是微不足道的小問題，但就令醫生白白浪費了不少時間，直接影響到服務質素。

郭宏駿認為，醫生每天都需費神、費時去處理小問題，十分不值，而小問題最終只會累積成為大問題。 (林若勤攝) 弊病一：儀器不敷應用 郭宏駿舉例指，內科曾發生18個醫生「爭奪」1部超聲波機的情況，他解釋，不少病人需要以超聲波機抽肺積水、檢查心臟，但高層以為一部超聲波機已足夠，結果令醫生亦需「排隊輪候」，「即使醫生上午有時間，亦要等儀器等到下午才能幫病人。」 弊病二：電腦系統失靈 郭宏駿透露，病房中的電腦並不充足，10多名醫護需共用4、5台電腦，當中或只有1部電腦有打印功能，每天繁忙時間就會「爭電腦」。而電腦系統亦間歇性出現失靈，如硬件不能支援軟件、軟件出現故障等，「試過有次睇門診，連續好多個病人都開不到X光片，需要用15至20分鐘重啟電腦。」他更聽聞在數年前有醫院突然全院電腦「當機」，「半小時後才能恢復，這樣其實對病人會造成危險。」

支援職系扮演著重要的角色，多年來人手卻一直不足，以致影響服務提供。 (資料圖片／羅君豪攝）

弊病三：支援職系人手短缺

支援職系扮演著重要的角色，多年來人手卻一直不足，以致影響服務提供。郭宏駿說：「例如不夠人把病人推去照內窺鏡，醫生要等待病人到來，結果需要OT(超時工作)。」人手不足更曾令險象環生，「實驗室不會接受(抽取後)兩小時以外的血液，因質素不好，但就試過差點不能及時(把血液)送到去，病人險要抽多次血。」

醫生「白等」、瑣事又多 浪費時間

郭宏駿認為，醫生每天都需費神、費時去處理上述瑣事，十分不值，而小問題最終只會累積成為大問題。他稱因難以接觸負責採購儀器及器材的部門，「上層與下層之間沒有橋樑，想反映問題亦無方法。」他並指採購部亦不關注產品質素，只著眼於價格，致使常現故障，維修成本亦高。

內科病床佔用率經常爆滿，內科不斷在電視機底、洗手盆下加設臨時病床，令病人與醫生叫苦連天。 （資料圖片）

弊病四：病床爆滿 超額一倍

內科病床佔用率爆滿，已不是甚麼新鮮事。郭宏駿則反駁，在十年前絕非如此，「10年前的夏天一般(佔用率)只有六、七成，八成已覺得好爆滿，但現在很少可以低於100%，冬天時更可能接近200%，最誇張見過一間(可容納)30人的病房，有58個病人。」

治療室亦加床 護士看不到 危機四伏

他指問題在近5、6年日漸嚴重，內科偶爾需向其他專科借用病床，亦不斷在電視機底、洗手盆下加設臨時病床，令病人與醫生叫苦連天。他更透露，部分醫院甚至會把病床放置於本用作存放儀器、用品的治療室，「護士其實睇不到佢，對病人來說很危險。」

公眾或認為不少公院內科醫生流失至私營機構，惟近年不少反而流失至其他專科。 （資料圖片／余俊亮攝）

弊病五：醫護人手不足

公眾或認為不少公院醫生都流失至私營機構，惟郭宏駿卻坦言，近年不少畢業兩、三年的年輕醫生，反而由內科流失至其他醫院，或其他專科如眼科、家庭醫學、放射科等部門。他解釋，因內科工作量大，需要通宵當值，又有很多奇難雜症，容易出錯，令醫生壓力很大。

他指內科的性質亦是關鍵原因，「例如在眼科，醫好病人的白內障，病人能看到東西，會多謝你。但內科是不能根治之病，即使幫了他，他仍會有糖尿病；即使你幫他很快出到院，他會覺得是因自己的病簡單，而非因醫生的努力。」

寧願重新考試、再培訓 誓要轉科

欠缺成功感、滿足感，令不少醫生選擇離開內科，即使轉投其他專科，需要重新參加數個考試，並需再受培訓多6、7年，才可成為該專科的醫生，亦在所不惜。郭宏駿指十年前內科醫生大多有5年年資，但現時流失率極高，「例如今年有10人入來，下年其中3至4人已離開。」

流失率高，留下來的醫生工作量更多，「放工」後或需處理文書工作，周六亦需加班約6小時。 （資料圖片／梁鵬威攝）

郭宏駿形容，目前的狀況早已超過臨界點，只由一眾醫護勉強支撐著，認為隨時會「爆煲」。 （資料圖片／羅君豪攝） 工時極長、工作量重 流失急速，留下來的人就更苦不堪言，工時極長，「放工」後或需處理文書工作，周六亦需加班約6小時，吃飯只能「囫圇吞棗」，睡眠亦不充足。他並指，現時每位醫生在病房需照顧約15個病人，加上每小時在門診診治的病人約有12個，一天下來需處理的病人可以高達100人。 早已過臨界點 隨時爆煲 郭宏駿形容，目前的狀況早已超過臨界點，只由一眾醫護勉強支撐著，認為隨時會「爆煲」，「唔使去到SARS咁嚴重，可能流感疫情控制不到、病毒變種，個系統都會爆！」他狠批問題歸根究底，在於政府缺乏長遠規劃，「落後了十幾二十年，仍以二十年前的人手及資源處理問題。」

郭宏駿本對醫生一職滿懷抱負，可惜在公院惡劣的工作環境下有志難伸。 (林若勤攝)

不介意付出 只求有人欣賞

「醫者父母心」，郭宏駿本對醫生一職滿懷抱負，可惜在公院惡劣的工作環境下有志難伸，「已不停努力，但仍被人埋怨，管理層又唔理我哋，做嘢都會氣餒。」不少醫生對公院心灰意冷而萌生去意，郭宏駿亦坦誠道：「其實如果有機會，相信所有醫生都會考慮(離開)，我們不是介意繼續服務，而是有無人知我們付出得多，有無人欣賞。」