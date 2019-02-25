素人醫生轟政府醫管局兵荒馬亂撥5億：錢再多也不能24小時工作

本港公營醫療系統「百病叢生」，一眾醫生怨氣沖天，瑪麗醫院內科醫生郭宏駿亦看不過眼，挺身而出嚴詞斥責政府及醫院管理局。他狠批醫管局失職，推出的特別酬金計劃(SHS)根本無助解決醫護人手不足，「SHS已去到盡，就算畀多50億元我，我都做不到24小時！」 他並指控政府20年來規劃失當，人口政策亦欠奉，批評特首林鄭月娥上月突然「加碼」撥5億元予醫管局只為掩蓋問題，「兵荒馬亂時，高層都不知怎用，根本不會突然請到人。」他建議政府增撥恆常撥款，革新醫療的長遠規劃之道。

郭宏駿指醫管局特別酬金計劃(SHS)根本無助解決醫護人手。（林若勤攝）

冬季流感期間，醫管局高層被問到如何應對人手不足等問題時，多次提及已改善SHS及聘請更多兼職醫護。不過，郭宏駿就直斥二者皆不能有效解決問題。

SHS限制多 規矩迂腐

郭宏駿解釋，SHS即加班費，但就設有不少限制，「如在流感高峰期才有；平日才有，周末加班就沒有；不同醫院不同專科又會不同（準則），如星期六我想在病房返多4小時，但就指要到急症室或門診工作才有SHS，但去門診也要花時間坐車﹗」他批評SHS彈性不足，受迂腐規矩限制。

不同醫院及專科都有自己兼職制度。 (資料圖片) 不加班是懲罰同事 亦懲罰自己 而SHS亦以醫生薪金中位數計算，造成不公平，「初入職醫生就抵，但職級較高的醫生就收少了。」不過他強調醫生領取SHS絕非為錢，「得嗰少少錢，仲未計要交稅，其實多得幾多？」「如果我不拎SHS，照收工，其實是懲罰同事；甚至第二日我要提早一小時返工，即懲罰自己。」 醫管局在上月28日上調SHS的津貼金額10%，但他直言，醫生渴求的非增加SHS，而是毋須再領SHS，「其實SHS已去到盡，就算畀多50億我，我都做不到24小時，我也拎不到你的錢。」他對兼職醫護協助原職醫護工作有保留。

如果我不拎SHS，照收工，其實是懲罰同事；甚至第二日我要提早一小時返工，即懲罰自己。 郭宏駿醫生

政府一直欠缺長遠規劃應對人口老化，如護老院質素問題未解決。（資料圖片） 政府20年來整體規劃出錯 公營醫療系統問題複雜，政府、食衞局、醫管局都難辭其咎。郭宏駿就認為，造成今時今日的局面，歸根究柢在於政府自回歸以來都沒有做好長遠規劃，不只是醫療政策失誤，而是整體規劃出錯，「例如知道人口老化，但有沒有做好配套？安老院質素不好，有人虐老後，長者不就入了醫院？長者出不到院，亦因不夠老人院、上門支援。」 應從源頭着手 防止小病變大病 醫療系統一環扣一環，他指斥政府沒有從源頭着手，「例如在篩查做得一點，資助更多人打流感疫苗等，加強基層醫療，都可以阻止小病變大病。」否則病人就會由到普通科求診，變為需要專科門診服務，但專科門診輪候時間可以長達數年，「如病人等不到，最後就會入院。」

郭宏駿認為歸根究柢在於政府自回歸以來都沒有做好長遠規劃。（林若勤攝）

新移民湧港求醫 瑪麗十年間比率增至20%

郭宏駿並責備政府欠缺人口政策，令新移民對本港房屋、醫療等造成巨大壓力。他認為，即使新移民現時平均年齡較年輕，始終亦會有醫療需要。他並反駁醫生不可能得知病人是否屬於新移民的說法，「例如他血壓高，我會問他以前在哪看病，再看看他以前的報告，一問就知，除非那個醫生是甚麼都不理。」他稱瑪麗醫院十年前只有零星的新移民求診者，但現時就佔約兩成。

他建議先暫停每天150個的單程證配額，「畀社會休養生息」，直到本港做好規劃，在房屋及醫療有足夠容納能力。他並建議新移民在內地團聚，「其實他們等咁耐也很辛苦，國內做檢查較香港快，即使深圳醫院也有香港醫生，可以在內地先享受一下粵港澳大灣區的發展勢頭。」

郭宏駿並責備政府欠缺人口政策，令新移民對本港房屋、醫療等造成巨大壓力。（林若勤攝）

特首林鄭月娥上月突然「加碼」撥5億元予醫管局，以應對流感高峰。 (資料圖片／洪嘉徽攝） 政府應增恆常撥款 額外5億苦無用處 郭宏駿表示，政府現時擁有龐大的財政儲備，而醫管局因服務需求上升、支出增多而連續兩年錄得赤字，政府理應增加對醫療的撥款。他強調，增加的款項應是恆常撥款，而非如同特首在上月底突然額外撥出作應對流感之用的5億元，「應改善長期規劃，以提升服務。兵荒馬亂時，高層都不知怎用(額外撥款)，根本不會突然請到人，你叫佢點用？」有指政府會在本周公布的《財政預算案》增撥6億予醫管局，郭宏駿認同做法，惟重申當人口增加、服務量上升時，政府亦應持續增加撥款。

應改善長期規劃，以提升服務。兵荒馬亂時，高層都不知怎用(額外撥款)，根本不會突然請到人，你叫佢點用？ 郭宏駿

冬季流感期間，醫管局高層被問到如何應對人手不足等問題時，多次提及已改善SHS及聘請更多兼職醫護。 （資料圖片／歐嘉樂攝） 醫管局失職 需努力挽留人才 郭宏駿同時狠批醫管局失職，例如早已得悉未來會有新醫院落成，但就未能及時處理好人手安排，以致大量病房丟空多年。他承認醫管局難以在短期內增聘到足夠的醫護人手，但醫管局仍需加倍努力挽留現有人才，了解員工因何而請辭，改正各種「小問題」，令工作流程更為暢順；並應改進士氣及待遇，如把SHS計劃改為「超時補水」，取消各項限制。他認為若改善流失率，加上每年畢業的醫科生，醫管局或毋須尋找外援。

郭宏駿建議政府增撥恆常撥款，革新醫療的長遠規劃之道。（林若勤攝）

倡改善有限度註冊制度

近來社會熱議是否應放寬引入海外醫生，郭宏駿坦言，公院工作環境惡劣，根本無法吸引海外醫生，醫管局應先改善工作環境，政府亦可改良有限度註冊制度，如把三年有效期延長至五年，甚至不設限期。他相信政府不敢提出「英聯邦」一詞，而英國醫療亦自顧不暇，無法襄助本港，故恢復引入英聯邦醫生並不可行。

對於參考新加坡模式－－即指定部分大學醫科畢業生可免試來港執業，他就直指訂定認可名單十分困難，做法亦不公平，「如果我有錢，可以入美國較好的大學，即使我較差勁也可來港；而你讀內地大學，可能你能力比我高，但就不能來，這樣就會受人挑戰，質疑是否歧視某些大學，(名單)定為五十大院校，是否第五十一位就差一點？」他相信唯有考試制可確保所有人在同一條起跑線競爭，並反駁有指海外醫生執業試太難的講法，「醫生從不怕考試，為成為專科醫生可以考7個試，不需妖魔化考試。」