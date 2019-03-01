【校園天地】小三生自發學縫紉操鎚仔　冀宣揚自製玩具推環保

就在一眾父母和孩子都在沉迷電子產品的時候，天主教柏德學校一班小三學生為了製作環保手作，在校內自學縫紉，造出一個個布料小錢袋，他們還邀請到基督教家庭服務中心的導師到校教授運用鎚仔製作紙盒小錢包。除此之外，學生們還會煲水製作葉脈書簽以及許多小玩意，目的就是想感染同學和社會人士注重環保，減少浪費。

學生們利用廢棄布料製作出來的拉鍊小錢袋。(天主教柏德學校圖片)

天主教柏德學校三年級啟夢小組的十多位學員，冀望透過把廢物製作成有價值的藝術品、玩具、手作或日常工具，並在社區和大型商場開設環保攤擋，展覽和教授製作各種製成品，向社會人士和街坊宣傳升級再造的環保信息。

學生正一針一線地縫製小錢袋。(天主教柏德學校圖片)

學員們學習態度認真，除了觀看網絡影片學習縫紉技巧外，還會回家求教家人，他們會縫直針，更有人會縫回針。

在現今孩子都追求電子玩意的年代，難得有一群小孩子可以脫離虛擬世界去動腦筋創作玩意，並從中尋找樂趣而不需要父母買平板，更願意把學到的分享開去，籍此宣揚環保。

（內容由天主教柏德學校提供）

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