【校園天地】健康美食@荃商　荃灣商會學校令學習輕鬆愉快發生

荃灣商會學校致力培養學生健康的生活習慣及科學與科技，特意在一月舉行健康美食@荃商 Food Gala @ TWTAPS大型主題活動，透過一系列與健康、食物及科學與科技相關的活動和比賽，提高學生的學習興趣及相關知識。

食物主題的工作坊、攤位及遊戲

學校以學生感興趣的食物主題，設計一系列的工作坊、攤位及遊戲，讓學生從活動中學習。例如在「挖米挑戰站」攤位，學生嘗試控制以氣壓驅動的挖米機，把盤中的米挖起，學習簡單機械原理；在「健康巴士線」攤位，操作編程巴士到指定的巴士站領取問題的答案卡；在「雞蛋浮起來」工作坊學習如何改變水的密度，把本來沉在水裏的雞蛋浮起來。

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形式不同的學習活動

除此以外，學校安排與平日學習形式不同的活動，吸引學生的興趣，如學生透過製作健康餅食，認識3D食物打印原理；校園電視台以不同的廚房作背景，讓學生和家長拍攝；學生可穿上不同國家的服飾、手持各國特色食品道具在攝影地帶拍照。「荃商小廚神大賽」相信是其中一個深受學生歡迎的活動， 學生按相片觀察健康食品的造型，即場利用食材把食品製作出來。

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荃灣商會學校網頁：

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（內容由荃灣商會學校提供）

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