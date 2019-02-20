【校園天地】大角嘴天主教小學專題研習日

在廿一世紀的今天，學校積極落實課程改革，當中學校會透過貫穿四個關鍵項目，即德育及公民教育、從閱讀中學習、專題研習、運用資訊科技進行互動學習，培養學生的共通能力和獨立學習能力。

六年級同學的蝸居多有趣。(大角嘴天主教小學圖片)

大角嘴天主教小學每年度均設為期三天之專題研習日，讓學生透過「全方位學習」的形式，包括資料處理、小組討論、講座、戶外學習參觀、STEAM活動、模型設計等獲得多元化的學習經歷，以提升學生的探究能力。

同學運用3D PEN設計宣揚環保訊息的合併畫。(大角嘴天主教小學圖片)

學生以「觸覺」學習烘焙技術 以「嗅覺」及「味覺」品嘗學習成果

以三年級為例，同學以「健康小廚神」為研習題目，學生先透過營養師講座，認識「紅燈」、「黃燈」及「綠燈」小食分類的前設知識，及後學生便展開一連串的學習活動，當中學生會搜尋及分析不同小食的營養標籤，讓學生能分辨「有營」及「非有營」小食。接著家長義工們會教導學生烘焙紙包蛋糕，當中包含一些生活化的STEAM元素，如學習把蛋白及蛋黃攪拌至固態，認識氣泡如何影響紙包蛋糕的形狀及大小，掌握烘焙時間等。大約烘焙20分鐘後，學生能即時透過「嗅覺」及「味覺」一嚐個人的學習成果，學生們自製的紙包蛋糕令人口齒留香，回味無窮。

大天公園大功告成了！(大角嘴天主教小學圖片)

學生學習如何善用Mbot連繫重建後的大角嘴。(大角嘴天主教小學圖片)

善用電子遊蹤 3D海報作鞏固

四年級以「同一天空下」為題進行研習，旨在培養學生探討如何保護地球上的生態。首先同學會到香港濕地公園進行戶外考察，除了參觀園內不同的展館外，老師亦加入EduVenture實時定位系統進行電子遊蹤，學習活動包括攝錄濕地圖像及撰寫感想等。學生除了能攝錄動植物，加深對濕地的認識外，更能即時以語音輸入自己對保育的看法，並上傳至雲端。為了進一步鞏固學生明白保護地球的重要性，學生還會運用3D-pen設計立體生物，共同發揮創意，製作宣揚愛護環境的海報。

電子學習平台設計平面圖 製作「蝸居」後進行即時投票

至於六年級同學則以社會性議題「蝸居」作為研習重點，他們先自行搜集一些與居住問題有關的資料，包括報章、書籍及紀錄片等，讓他們認識「蝸居」的概念。接着學生透過小組老師的指導下，透過電子學習平台共同設計蝸居平面圖，並根據平面圖製作立體模型。學生的設計別出心裁，如透過外置USB燈泡投射到牆上作為電視機，即使是一個枕袋也會用針線縫紉。為了進一步加強學生的公民意識，學校特意安排二年級同學評鑑大哥哥大姐姐設計的「蝸居」，並即時進行「最優秀蝸居」之網上投票，同學表現積極投入。

三天的專題研習活動多元化，學生均渡過一次愉快及充實的學習經歷，有效達致「自主學習」。