【校園天地】德萃小學「吸吸可危」小組　環保發明鐵吸管清洗機

德萃小學DreamStarter「吸吸可危」小組撒下「環保」種子，一切從人文關懷開始：發明鐵吸管清洗機實踐環保。

（德萃小學圖片）

從一張照片撒下種子

這個計劃的開始，是從一張照片觸發的: 塑膠吸管從海龜的鼻子裡緩緩地被拿出。這引起德萃小學DreamStarter「吸吸可危」小組同學的關注，他們開始在網路上搜尋相關的報導，結果發現網絡上有整段短片，講述塑膠垃圾對海洋造成的破壞。

那時候同學們都驚訝不已「老師，原來塑膠吸管的禍害原來這麼大！」「海洋生物會吃下塑膠垃圾！」「老師，想不到海洋這麼大，也被塑膠垃圾填滿！」這個時候，一個小小的種子開始撒在德萃小學同學們的心田上。他們進一步在網路上蒐集有關塑膠吸管的資料。

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從國際情況來看，非洲有些國家早在2005年禁止使用膠袋，台灣於2018年2月通過法案擴大限塑政策，禁止連鎖快餐店採用膠吸管。當他們蒐集很多有關台灣推行環保的政策，同學們十分疑惑香港的情況。老師讓他們搜尋香港相關的法例和新聞。片刻後他們都十分狐疑，原來他們發現香港並沒有相關法例！

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在反思裏灌溉

在2018年11月，當時香港的連鎖快餐廳尚未施行停用塑膠吸管的措施。德萃小學的同學在大埔其中兩間連鎖咖啡店進行了街頭訪問，向大眾了解有關使用塑膠飲管的看法。當時同學們還訪問了幾位外國人，了解他們在國外使用飲管的習慣。這個契機讓同學們回校後分析蒐集的問卷資料，對比香港市民與外國人使用鐵吸管以及不用任何吸管的習慣，讓同學們能跳出現有的框架，以較為抽離的角度重新看待「使用吸管」這個習慣與環保的價值。

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同學們在蒐集的資料中，發現不少人因為「方便」而選擇使用塑膠飲管，而忽略了對環境帶來的禍害。「潤物細無聲」，人文關懷的滋潤下，同學們開始有意識減少使用膠吸管的重要性，當時同學們開始自發到不同的連鎖餐廳或咖啡店記下「無飲管日」的情況呢。

與此同時，同學們也發現了喝飲料時完全不使用吸管會對牙齒造成直接的侵蝕，但如果使用金屬吸管代替及重覆使用的話，飲管是否衞生就應是最為重要。這個時候同學們希望將Dreamstarter計劃重點放在清潔鐵吸管，希望透過發明可靠以及價錢相宜的清潔器推動使用鐵吸管的習慣。

在試驗中耕耘

在一年一度的Dreamstarter 募資日，我們傳達了「吸吸可危」的計劃是為了解決保持金屬吸管清潔的問題。在其後的日子裏，同學們做了不同的試驗，而這些試驗能幫助同學澄清問題，了解現有做法的不妥善之處。同學們開始嘗試用市面上較通用的清洗刷去清洗鐵吸管。他們也從中發現了存在的問題:無法得知鐵吸管是否完全清潔好以及衛生問題。就此，學生設計了 一個模型機器，希望能有效清潔金屬吸管。小組同學在討論的過程下想到很多不同的方法去清洗吸管，也畫下了一系列的設計圖。

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縱然目前為止，德萃小學DreamStarter「吸吸可危」這個小組仍然缺乏專業人士的幫助，但同學們都在屢敗屢試下探索不同的可能，希望能設計出一個原型，證實這樣的清潔機器是有效和可行的。即使仍不知道學生的設計圖方向是否真的能成功，但我們相信人文關懷的培養是不會在失敗中擱淺的。

（內容由德萃小學提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。