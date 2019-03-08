【校園天地】香港信義會紅磡信義學校非撞式欖球　培養團隊歸屬感

香港國際七人欖球賽是亞洲地區最受歡迎的體育賽事之一，這項盛事每年都在香港大球場舉行，吸引來自世界各地的球隊參賽和球迷支持，觀看世界頂尖的欖球運動員爭奪勝利。近年，非撞式欖球運動亦漸漸被帶進校園。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

非撞式欖球，顧名思議是一項在沒有撞擊及拉扯的情況下進行的欖球運動，球員只需輕輕觸碰持球者的身體以示阻止對方攻擊，有別於一般的欖球訓練。活動場地不需要很大的空間，只需一個七人足球場便可以進行活動，是一項既簡單且容易學習的運動，適合年齡幼小的學生學習。

基督教香港信義會紅磡信義學校於2012-2013學年在區本計劃中引入了非撞式欖球，並成立了一支校隊，除每星期放學後的訓練時間，讓同學有更多機會認識和接觸這項運動。經過一段訓練時間後，學生漸漸對這項運動產生濃厚興趣，讓一項冷門的運動在校內變得普及。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

經過多年來持續發展及推動，近年，學校更將非撞式欖球隊納入校本體育課程。紅信非撞式欖球隊在2018年10月到北京參與京港盃比賽，奪得U12男子組盃級冠軍，同年12月在深水埗區欖球比賽2018中，奪得「男女子混合小學非撞式欖球組」冠軍及「男子小學非撞式欖球組」亞軍，亦在剛過去的二月，參與了北區欖球同樂日暨非撞式欖球比賽，奪得「男子盃賽」亞軍及「女子碟賽」亞軍佳續。能獲得如此驕人的成績，全賴教練嚴格和刻苦的操練，學生們堅毅不屈的精神。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

在艱辛的訓練中，除了讓學生能享受欖球的速度和刺激外，更能提升他們克服困難的毅力。即使經歷失敗或迷惘，亦能以不屈不撓的精神逐一克服。隊員們在不同崗位上互相磨合，互相配合，令他們明白比賽絕不能單靠自己一個人，團隊合作是十分重要，亦能培養學生對團隊的歸屬感。

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com