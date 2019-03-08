【校園天地】香海正覺蓮社佛教陳式宏學校　為環保出力

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校(下稱式宏家)共有47個夢想項目，它們與聯合國為未來提出的17個可持續發展目標（SDGs）有關，是為共創永續社會定下的夢想。式宏家共有26個項目與環保有關，同學們都希望能做到「源頭減廢，減少浪費」，宣揚「環境保護，人人有責」的信念。

小小環保家

香港人每日丟棄43噸發泡膠盒，問題值得關注。同學們期望制定一個鼓勵計劃，藉此鼓勵市民在餐廳叫外賣時，能自備環保餐盒。同學們透過綠色和平的「尋找走塑食堂」計劃，親身與學校附近的餐廳店主溝通，邀請餐廳成為走塑友善的餐廳，貼上「全城走塑」貼紙，讓走塑支持者認出走塑食堂。

減塑者聯盟

同學們夢想項目的靈感源於一則關於一條受困於泰國運河的領航鯨新聞，領航鯨經獸醫連日搶救後不治，最後發現牠的胃內有80個膠袋，令牠不能進食致死。原來塑膠垃圾不單影響海洋生態，更直接影響人類的健康。同學希望減少塑膠垃圾污染，使用天然的清潔用品代替膠粒磨沙用品，製作環保飲品外賣袋化替塑膠袋，由自己做起，為環保出一分力。同學們獲邀到生活書院架設攤位，義賣「自家製作」的香皂。

塌樹「延生」攻略 / 樹木小先鋒

颱風山竹過後，催毁了香港四萬六千多棵樹木，塌樹的歸宿不應是堆田區，它們可以雖死尤生，就讓我們延續它們的生命。為解決塌樹帶來處理垃圾的問題，兩組同學都希望把塌樹設計為有用的物品，轉廢為用。式宏家希望喚醒香港人愛惜樹木，珍惜環境，做到真正與樹共融。他們到香港碩果僅存木廠參觀各學習，希望能協助賦予樹木「第二生命」。

百變菜寶

組員發現很多同學不愛吃蔬菜，每天把大量蔬菜丟掉，十分浪費。他們決定要幫蔬菜重新設計形象，發揮我們的創意，改變大家對不受歡迎的蔬菜的觀感，令他們喜歡我們為這些蔬菜精心設計的新形象。他們的理念獲得一些有心的商家支持，免費提供一些廚具予式宏家DreamStarter組別使用，非常感恩和鼓舞。

DreamStarter啟夢者計劃提供一個很好的平台，讓我們式宏家的孩子宣揚和發揮「環境保護」的信念，為地球的未來努力。

想進一步了解我們式宏家的夢想項目，請瀏覽本校網頁或

https://www.collaction.hk/hackathon/submission/16/

（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。