專家斥基因測試測天賦是不科學　有人曾做兩次測試得出不同結果

民主黨「放蛇」揭發市面上有公司聲稱可以基因測試驗出兒童的性格及天賦，質疑8間公司的宣傳言論有誇大失實之嫌。 教育大學專家指，基因檢測的功用主要在於醫學用途，不能測出智力及天賦，批評基因檢測公司誇大及不實，無法提供科學證據。專家並透露，有人曾在兩間公司做測試後，得出完全不同的結果。專家認為，兒童進行基因測試有一定風險，例如保險公司得悉兒童的基因患某一疾病機會高，或會以此作原因增加保費。

民主黨「放蛇」揭發市面上有公司聲稱可以基因測試驗出兒童的性格及天賦，質疑8間公司的宣傳言論有誇大失實之嫌。 （資料圖片／盧翊銘攝）

教育大學心理學系高級講師溫麗妍表示，基因檢測的功用主要在於醫學用途，如分析某人有無某種疾病，使用全基因組關聯分析(GWAS)可以分析到冠心病、肥胖、精神疾病等，因上述疾病與基因有重要關聯，故可作出預測。

不過，她強調基因測試不能測出智力及天賦。她指，雖然醫學界證實智力與基因有關係，但就暫時未能找出智力由甚麼基因或甚麼基因組合決定，「不可能透過報告講(小朋友的)智商及智力高低。」她更認為，現時對於天賦的界定並無客觀嚴謹討論，亦無科學證據證明測試可以指出兒童的天賦。

她批評基因檢測公司誇大及不實，用字籠統，無法提供科學證據，亦因聲稱屬商業秘密，不可說明用了甚麼數據庫做對比，令消費者無從掌握。她並透露，有人曾在兩間公司做測試後，得出完全不同的結果。

教育大學心理學系高級講師溫麗妍指，基因檢測的功用主要在於醫學用途，不能測出智力及天賦，批評基因檢測公司誇大及不實。 （教育大學網頁圖片）

專家：測試涉兒童私隱有一定風險

她續指，兒童進行基因測試有一定風險，基因關乎兒童私隱，如被不當使用，或有損失，如保險公司得悉兒童的基因患某一疾病機會高，或會以此作原因，不受保，或增加保費，從而增加其收益。

而家長得悉報告結果後，或會重點培訓兒童某方面能力，對其有過高期望，忽略了兒童真實的興趣及優點，帶來親子矛盾，「如果小朋友表現與報告有出入，自尊心受損，如測試說他語文能力好，但結果在校成績一般，就會問點解語文能力一般﹖」她並認為，分析難以客觀，「如在運動方面有天賦，但是哪個運動﹖」

袁海文斥，衞生署早在2017年已知這類公司問題，卻無規管。 （資料圖片／盧翊銘攝）

另外，民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，8間公司索價由4000多元至逾8萬元不等，不過同樣使用同一種檢測方法，而且一般花100至200元美金，已可獲得完整基因，測試的成本並不昂貴。他又指出，重點並非基因測試的結果準不準確，而是該公司如何詮釋這些基因，他透露，研究員向8間公司了解如何分析兒童的基因，有公司直接不回覆，有公司更稱「講了你都未必明」，他批評公司不可假設消費者不明白，「任佢點講都得，好無保障﹗」

袁海文又斥，衞生署早在2017年已知這類公司問題，卻無規管，並指稍後會與海關聯絡，提交證據證明有公司知道測試的限制但無向消費者提及。

聽眾張先生致電電台，指數年前曾帶子女做基因測試，他滿意測試過程及結果，認為可提供是一個途徑讓他們更了解子女，結果亦十分合理，惟他強調報告只作參考，不會百分百相信，「唔係指導性去培育小朋友」。他補充，當時花了數萬元去做測試，質疑為何市面上定價不一。