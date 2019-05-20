新一居屋將於5月30日起接受申請，涉及6個屋苑包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙單位。 尚文苑提供494個單位，當中約七成為面積介乎200多平方呎至300平方呎的細單位。屋苑距離港鐵大窩口站僅約8分鐘路程，鄰近大窩口邨，內有商場及街市等生活設施。不過買家需要留意，由於尚文苑位處德士古道，低層單位或受交通噪音及灰塵影響。

德士古道尚文苑，提供494個單位。（梁鵬威攝）

尚文苑位於荃灣德士古道，為單幢式大廈，共提供494伙單位。當中342伙為面積介乎286平方呎至321平方呎的細單位，佔總單位數約七成；另外114伙的面積介乎373平方呎至381平方呎，而其餘38伙為面積458平方呎。屋苑預計可於2020年6月底入伙。

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鄰近巴士站往市中心 距離荃灣鬧市僅10分鐘路程

尚文苑最大賣點是交通方便，位處鬧市核心。屋苑距離港鐵大窩口站僅約8分鐘路程，而鄰近亦有多個巴士站，分別來往灣仔、旺角等地區。

由於屋苑就在大窩口邨旁邊，該屋邨設有商場、街市等基本配套，甚至有社區中心、體育館等康樂設施。而尚文苑對面亦有超級市場等。住戶日後只需要10分鐘路程，便可到達荃灣鬧市區，有街市、百貨公司，及多個大型商場和食肆，滿足各方面的生活需要。

低層住戶或受車輛噪音影響

不過有意購買的申請者須注意，因屋苑位處德士古道，馬路交通甚為繁忙，亦不時有重型車輛經過，日後或會受車輛噪音及灰塵影響。加上，項目附近均為公共屋邨及私人住宅，景觀方面或同期其他屋苑遜色。

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今期居屋以市價五九折發售，尚文苑的售價介乎177萬元至354萬元，平均呎價為7,180元。房委會將於5月23日派表、同月30日接受申請，而今次房委會亦首度接受電子申請。