【居屋2019‧多圖】周四派表　6月12日截止申請　六屋苑間隔曝光

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 房委會今日(22日)公布，新一期居屋及白居二計劃的申請表格，將於明日(23日)開始在房委會樂富客戶服務中心派發，並於5月30日開始接受申請，6月12日晚上7時截止申請。六個屋苑的部份單位間隔，亦於今日首度曝光。

屋苑是今期居屋計劃最快可入伙的一個，今年第四季已可入住。（余俊亮攝）

27個單位重售 涉五屋苑

房委會發言人表示，除了六個新屋苑外，曾於2016年及2017年出售、但其後因撻訂而收回的五個居屋發展項目（沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑，及觀塘彩興苑）的單位，亦會被納入今期居屋發售計劃重售，合共有27個相關單位。

白表申請者可使用同一份申請表選擇申請「居屋2019」或「白居二2019」，或同時選擇申請兩項。「居屋2019」及「白居二2019」的申請費分別為250元及160元；同時申請兩者則為410元。

房委會亦指，轄下各屋邨辦事處和租約事務管理處、香港房屋協會（房協）轄下各出租屋邨辦事處、民政事務總署轄下各民政諮詢中心，以及深水埗房屋事務詢問處，亦會派發居屋申請表格。

而六個新建居屋發展項目的售樓資料簡介、載有重售單位詳情的售樓簡介單張，公契最新擬稿或已簽立的公契和鳥瞰照片的電子版本會由明日起上載到各居屋發展項目的指定網站。相關網站為：（www.housingauthority.gov.hk/hos/2019）；白居二網站為：（www.housingauthority.gov.hk/wsm/2019）。兩項計劃的申請表和申請須知的電子版本亦可從以上網站下載。

房委會提醒申請者盡早交表

房委會今次將提供電子申請服務，申請者可以選擇沿用以往郵寄／親身遞交文本形式申請表，或選擇網上申請，有關詳情可參閱申請須知。

為配合網上申請，在接近5月30日申請期開始前，房委會將透過網上短片，示範網上遞交申請表的每個步驟，供公眾參考。房委會發言人表示，今次是首次提供電子申請服務，會密切監測系統的運作。由於預計申請人數眾多，在接近限期前的時段系統或會非常繁忙，提醒申請者應盡早遞交申請。

↓2019年推售居屋一覽↓

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冠德苑大單位可間三房 主人房有套廁

今期居屋單位實用面積介乎276至568平方呎，以市價59折出售，售價由156萬至529萬元。房委會首度公開6個屋苑部分單位的間隔及外觀模型。其中今期「居屋樓王」的何文田冠德苑C座16樓至27樓的3號單位，相信是今期面積最大的，實用面積達568呎，相信可間成三房單位。值得注意是，該單位有兩個廁所，相信其中一間可以成為主人房的「套廁」。

而長沙灣凱德苑首曝光的單位模型，則是3樓至40樓2號單位，料可「間」兩間房，是近年居屋難得「開門不見廁」的設計。不過，該單位大門後有斜角，日後擺放傢俱需多花心思。

雍明苑間隔四正 惟開門見廁

而馬鞍山錦暉苑2樓至6樓的12室單位模型，可見到設有露台。而荃灣尚文苑4樓至8樓9號單位模型，則屬開放式單位，倘勉強間出一間房，料會令客廳或睡房變成「無窗黑房」。

而旭禾苑2樓至6樓17號單位模型，可見進入大門後是斜角，同樣令傢俱擺放有難度。至於雍明苑B座7樓至8樓及10樓至11樓28號單位模型，間隔非常四正，但卻是「開門見廁」。

2019居屋初步間隔：