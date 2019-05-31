【六四三十】拍下開槍鎮壓學生淌血成經典　加拿大記者重製紀錄片

1989年6月4日，解放軍以武力鎮壓北京學運。當時在場採訪的美國全國廣播公司（NBC）記者、加拿大人Arthur Kent，在長安街拍攝到陣陣槍聲、中槍倒地的市民、軍人從天安門城樓集結向南進發、學生撤離前聚集在人民英雄紀念碑等片段，包括多年來不斷重播、學生呼喊「救護車！來人幫我提一下，我提不動」的畫面。 當年他拍攝的新聞片，在全球各地均有播放，他在本月將拍攝到的片段重新剪接成紀錄片《六月黑夜》在網上播放，並親自描述當晚的所見所聞。

1989年六四鎮壓，學生呼喊「救護車，來人幫我提一下，我提不動」經典一幕，由Arthur Kent拍攝，全球電視台均有播放。（六月黑夜）

市民拉着淌血學生呼喊成經典畫面

Arthur Kent是當年在北京採訪八九民運的外國記者，6月3日夜晚，解放軍入城，沿途不斷開槍，他聽到槍聲後，到木樨地、長安街採訪，到6月4日凌晨4點才離開廣場。他更說，如果他繼續留下，軍人一定會發現他，並沒收他拍攝到的錄影帶。他為了保留殺人的證據，不得不離開。

當年北京已經中斷衛星傳送，他當年拍攝到的新聞影帶，被帶到香港和東京，透過NBC播放並分發至通訊社和全球各間電視台。當中幾名市民拉着淌血的學生，呼喊「救護車！來人幫我提一下，我提不動」的畫面和聲音，成為六四的經典畫面。

加拿大記者Arthur Kent製作《六月黑夜》紀錄片，重新剪接當年拍攝到六四鎮壓，解放軍開槍、市民中槍的新聞影片。（六月黑夜）

片段重剪成13分鐘紀錄片《六月黑夜》

六四事件30周年前夕，已經65歲的Kent，將當年拍攝到的片段，重新剪輯成13分鐘的紀錄片《六月黑夜》，他說這些影片之前一直較為零碎，並未在長度、翻譯、敘述方面處理好，因此重新剪接。

Kent接受本港英文傳媒Hong Kong Free Press訪問時表示，希望透過影片向大眾說明當晚學生經歷了什麼，他們為了生存而奔命，全副武裝的龐大鎮壓和懲罰機器，壓垮了一代人對自由的追求。

NBC憑Kent拍攝北京學運和六四鎮壓影片而製作的節目，獲得1989年度的艾美獎。Kent亦採訪1989年羅馬尼亞革命，見證獨裁者壽西斯古共產政權下台。

Arthur Kent紀錄片網站SkyRepoter.com

延伸閱讀：

香港01六四三十周年系列報道 尋記憶 思前路

【六四30年專頁】天安門的傳承 揮不去的回憶