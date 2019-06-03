【六四事件】兩分鐘動畫　回顧八九民運從悼念到鎮壓的細節

1989年4月15日，中共前總書記胡耀邦逝世，學生們悼念胡耀邦，繼而提出反官倒、反貪腐，要求民主自由，引發了一場波瀾壯闊的民主運動。最終解放軍戒嚴部隊開着坦克向京城市中心進發，並以子彈鎮壓。6月4日凌晨，槍聲、救護車聲響遍長安街，死傷人數至今成謎。

《香港01》早前刊出〈尋記憶，思前路〉系列報道，訪問了前學運領袖王丹，天安門廣場「絕食四君子」之一的知識份子周舵，因六四下台的總書記趙紫陽之子趙二軍，在六四中失去至親的死難者家屬天安門母親群體成員張先玲和尤維潔，研究六四歷史、整理軍官名單的學者吳仁華，以及追尋當局如何刪除六四記憶的前駐華記者林慕蓮。六四事件改寫中國和香港命運的，希望報道能追尋記憶，思考前路。

三十年來，每年六四，香港市民風雨不改到維園舉行燭光集會，悼念死難者，亦傳承這段內地容不下的歷史。明日是六四事件三十周年，《香港01》製作動畫，回顧八九民運中，學生從悼念、跪諫、絕食、鎮壓的細節。

【六四30年專頁】天安門的傳承 揮不去的回憶

1989年6月4日，解放軍戒嚴部隊在北京清場，在長安街沿途開槍，有坦克碾斃學生和市民。（美聯社）

1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦逝世，觸發八九民運。（支聯會提供） 八九民運時序 4月15日

前中共總書記胡耀邦逝世。 4月18日

北京多所高等院校的學生遊行至天安門廣場人民英雄紀念碑獻花，500多名學生在場靜坐，吸引十萬市民圍觀。

1989年4月22日，人民大會堂舉行胡耀邦追悼會，約十萬名學生在天安門廣場靜坐，三名學生代表在大會堂台階跪諫遞交請願書，但當局無接收。（支聯會提供） 4月22日

人民大會堂舉行胡耀邦追悼會，約十萬名學生在天安門廣場靜坐，三名學生代表長跪遞交請願書，但當局無接收。 4月23日

各大院校開始罷課。

1989年4月26日，《人民日報》發表《必須旗幟鮮明地反對動亂》的「四二六社論」，將學運定性為動亂。 4月26日

《人民日報》發表將學運定性為動亂的「四二六社論」。 4月27日

數十萬人遊行抗議「四二六社論」，包括公務員在內的各界市民加入。

八九民運期間，學生宣布絕食，要求政府回應訴求。（支聯會提供） 5月4日

數十萬學生、市民遊行至天安門廣場，紀念五四運動七十周年。首都新聞界加入遊行，呼籲新聞自由。

時任中共總書記趙紫陽發表《在民主和法制的軌道上解決問題》講話，為學運降溫。 5月13日

學生開始絕食。

1989年5月19日凌晨近5點，中共中央總書記趙紫陽，在中共中央辦公廳主任溫家寶的陪同下，到天安門廣場探望已經絕食學生。這是他一生中最後一次公開露面。（資料圖片） 5月16日

趙紫陽會見蘇共總書記戈爾巴喬夫，公開黨內最重要問題上仍由鄧小平掌舵。

統戰部部長閰明復以個人名義到廣場懇請學生暫停絕食。 5月18日

時任總理李鵬與學生代表對話，不歡而散。 5月19日

趙紫陽凌晨到天安門廣場探視絕食學生，是他一生中最後一次公開露面。

同日夜晚，李鵬在首都黨政軍幹部黨員大會上，宣布北京翌日戒嚴。

1989年5月20日，北京戒嚴後，戒嚴部隊透過直升機，在天安門廣場撒傳單。（支聯會提供） 5月20日

北京開始戒嚴。

1989年5月21日，北京戒嚴翌日，香港有超過100萬市民遊行，創下紀錄至今未破。（支聯會提供） 5月21日

香港100萬人遊行上街聲援北京學生，創下歷史。

同日香港《文匯報》社論開天窗，寫上「痛心疾首」四個字。 5月25日

外訪北美的時任人大委員長萬里提前回國，但滯留上海，直至31日才回到北京。

1989年5月27日，香港演藝界舉行「民主歌聲獻中華」演唱會。（支聯會提供） 5月27日

香港演藝界舉行「民主歌聲獻中華」演唱會，籌得1300萬元，支持北京學運。

民主女神雕像高約10米，由中央美術學院雕塑系、北京電影學院、中央戲劇學院、中央音樂學院、中國音樂學院、中央工藝美術學院、北京舞蹈學院等八所院校的共二十多位學生，於中央美術學院工場內僅用四天趕製而成。（Peter Charlesworth / LightRocket via Getty Images） 5月30日

民主女神像在天安門廣場豎立。

周舵（左起）、劉曉波、侯德健、高新在1989年6月2日宣布絕食，被稱為「天安門四君子」。（支聯會提供） 6月2日

​劉曉波、侯德健、周舵、高新宣布絕食，被稱為「天安門四君子」。

1989年6月3日晚至4日凌晨，戒嚴部隊入城清場，在長安街向途人開槍，有市民和學生被坦克碾過死傷。（David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images） 6月3日

晚上戒嚴部隊開始進城清場，市民架設路障阻止軍隊入城，解放軍在長安街向途人開槍，有市民和學生被坦克碾過死傷。 6月4日

凌晨戒嚴部隊進入天安門廣場，最後留守廣場的數千學生撤離廣場。清晨解放軍已完成天安門廣場清場，但日間長安街仍有密集槍聲，市民中槍死傷。

1989年6月5日，一名北京市民在長安街隻身擋坦克，之後被其他市民帶走，被稱為「坦克人」，中國官方稱他是「螳臂擋車的歹徒」。他叫「王維林」的說法出自英國小報，並不準確。（Jeff Widener / 美聯社） 6月5日

一名北京市民在長安街隻身擋坦克，之後被其他市民帶走，被稱為「坦克人」，中國官方稱他是「螳臂擋車的歹徒」。