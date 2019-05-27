新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 據房委會提供的樓書，有今期「居屋樓王」之稱的冠德苑，間隔最佳，全部603個單位都可間成兩房或三房單位，加上向南及東南方向的單位，高層可享維港景色，是今期居屋中最具吸引力屋苑。不過，未來業主須注意屋苑範圍內有數幅斜坡，未來要付款維修，開支可觀。

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房委會將於5月30日開始接受申請，6月12日晚上時截止。今期居屋中，售價介乎324萬至529萬的冠德苑最受注目。據房委會樓書，冠德苑分3幢住宅大廈，其中A座向南的高層及中層單位，即3、4、5、6號室，相信極大機會可以遠眺維港景色，而其中3及6號室，都可以間成三房單位，主人房可有「套廁」。

低層向東 日後會有樓景

至於B座及C座的向東單位，包括B座的3、4、5、6、7號室，以及C座1、2、6、7號室，同樣中高層單位都有可能遠眺啟德一帶，但由於房委會在高山道將興建一幢30多層居屋，料低層單位日後會被樓景遮蓋。

不過，冠德苑所有單位都間隔四正，最細單位實用面積亦有445呎，全部都可以間成兩房單位，而可間三房大單位則面積達568呎，在新居屋偏向興建更多細單位的形勢下，相信備受不介意景觀的買家追捧。但一如近年新建的居屋單位，冠德苑仍是「開門見廁」，部份準買家未必喜歡。

一梯7伙僅兩升降機

值得注意是，冠德苑三幢大廈分別是一梯7伙或一梯9伙，但每幢大廈皆只得兩部升降機，換言之每部升降機需服務約100個單位，於上下班繁忙時間住戶需要花更多時間等候升降機。

而屋苑由於地盤面積不大，只得簡單兒童遊樂區設施及提供80個泊位的停車場，未有商店及餐廳等生活設施，幸附近有不少公共屋邨及商場，而且距離港鐵何文田站只需10分鐘內步程，相信可彌補缺點。

而屋苑未來業主亦要注意，屋苑範圍內有數幅人造斜坡，面積合共近5,000呎，根據房委會一貫做法，業主須負責維修斜坡，未來需預留一筆不少的費用應付斜坡的日常保養及修葺工程。

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