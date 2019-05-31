【居屋2019】長沙灣凱德苑兩房單位有鑽石廳　八成單位僅可間一房

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 位於市區地段的凱德苑，步行至港鐵南昌站僅五分鐘，更與長沙灣地王為鄰，估計甚為搶手。屋苑共推售814伙單位，而根據房委會派發的樓書，每層分成21伙，當中部分面向發祥西街的單位呈斜角形，或較難善用玄關位置。

樓層呈L形 21伙共用兩部電梯

凱德苑屬單幢樓，樓高43層，814伙單位面積介乎279平方呎至522平方呎，售價介乎194.9萬元至435.2萬元，為今期居屋第二貴的屋苑。根據房委會派發的樓書，凱德苑每層有21伙，雖然有5部升降機，但每層僅得兩部升降機可到達；加上單位排列呈「L形」，居住於樓層頭尾兩端的住戶需要較其他住戶行更遠才可搭升降機。

兩房單位有斜角 玄關難擺位

凱德苑主要為一房單位，逾八成單位只可間出一房。當中面積最小、僅279平方呎的11、12號室，由於廳房存在轉角，間出的房間面積較小，僅得約30平方呎。倘強行增大房間面積，或會令餘下的客廳「無窗」變「黑廳」，住客日後或被迫將單位變成開放式單位，令傢俱擺位更具彈性。

此外，於樓層尾端的4號室間隔最四正，可間兩房兼有長直廳，不過需要注意外牆有逾1米的隔聲鰭，景觀或受影響。屋苑內同時有呈斜角形的單位，當中1至3號室能夠間出兩房，不過由於其門口位呈鑽石形，難盡用玄關空間。

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值得注意的是，屋苑三面均被施工中的地盤包圍，面向深旺道、屋苑南面的單位、即16至21號室正對地盤，或受工程的沙塵及噪音影響；加上屋苑毗鄰聖瑪加利男女英文中小學及英華書院，同時或受噪音影響。此外，屋苑佔地盤面積未算太大，地面有一半範圍被用作園景區，設有大量花槽；而中間位置更有一個廣場及兒童遊樂區，或可令住戶觀感較佳。

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交通配套成賣點

凱德苑的交通配套為其一大賣點，距離港鐵南昌站僅5分鐘路程，可透過西鐵線及東涌線直達港島區及新界；而沙中線開通後，更可來往馬鞍山。此外，屋苑鄰近富昌邨，而一街之隔的海達邨同樣於2020年至2021年落成，日後居民可享用屋邨附設的各項設備。而區內最大型的商場「V WALK」亦會在今年中開幕，更可能設戲院。同時屋苑亦鄰近「西九四小龍」（即泓景臺、宇晴軒、碧海藍天及昇悅居）的商場，可以滿足居民生活所需。

今期居屋於本月30日起開始接受申請，至6月12日晚上7時截止。申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁作網上申請。