【黃大仙衝突】宿舍高空擲物　街坊轟警多次投催淚彈：有特權？

昨日有市民發起「旺角再遊行」，入夜後有示威者包圍黃大仙警署，當中不乏多名街坊，警方多次向群眾發放催淚彈；及後一度有人從紀律部隊宿舍高空擲物，更疑有宿舍居民與示威者爆發衝突。 街坊李女士今日在警署外手持標語，指摘警方多次於居民密集的黃大仙施放催淚彈，「就算隔呢到（黃大仙警署）兩條街，都係聞到啲催淚煙！」又不滿警方對高空擲物人士不予行動，質疑是否「有特權」。另一名街坊陳同學則表示，昨日現場大部份是街坊，「乜都冇，短褲拖鞋好似我（依家）咁」，直斥警方行動「離譜」。

紀律部隊宿舍外圍加水馬

記者今早到黃大仙警署外巡視，發現外牆遭噴上的示威標語，被黑色膠紙掩蓋，至下午２時許，有工人於黃大仙警署外清理塗鴉；另外，昨日爆發衝突的紀律部隊宿舍，門口閉路電視鏡頭損毀，而入口密碼鍵盤亦遭損毀，至下午二時許，宿舍外圍已加設約２米高的水馬。據了解，上午9時許，10多名防暴警察步出警署並登上旅遊巴，但暫時未知去向。

李女士質疑警察宿舍擲物有特權。（鄧詠中攝） 質疑無必要施放催淚彈 黃大仙警署外有市民手持標語，質疑警方對警察宿舍有人高空擲物不予行動。該名市民李女士表示，昨日原在家中看電視，「就算隔呢到（黃大仙警署）兩條街，都係聞到啲催淚煙！」表示想向警察質詢，為何市民「掟嘢掟雜物，要拉要鎖要告」，而警察宿舍內有人高空擲物，甚至擲爆炸物品，警方則不予行動，「係咪佢哋或者佢哋啲家屬有特權？」 此外，她表示附近均為住宅區，又有多間老人院，質疑警方使用過量催淚彈，又指自己本身有鼻敏感，催淚彈令其喉嚨及氣管非常不適，「點解要放咁多催淚彈，係咪香港政府有好多過期催淚彈，所以要用？」李女士續指，認為施放催淚彈行動並無必要，昨日看電視眼見非常多街坊落樓，如警方不是多次施放催淚彈，待街坊撤退，事情早已可解決。

外牆遭噴上的示威標語，被黑色膠紙掩蓋。 現場大部份為街坊 「好多人無口罩，乜都冇！」 街坊陳同學則表示，黃大仙區居民密集，認為警方多次施放催淚彈行為「好離譜」，指昨日經過時「聽到好多催淚煙」、「係咁放」，而當時只有少部份帶上豬鼻口罩，大部份均為街坊，「我見到好多人冇口罩，乜都冇，短褲拖鞋好似我（依家）咁！」；及後她便協助呼籲街坊離開，又指離開時大家均非常有秩序。陳同學續指，反修例事件已延續逾一個多月，原本示威均為和平集會，然而政府一直不願回應訴求，「只係用片面之詞、好婉轉既詞彙去轉移我地視線」，又表示如政府長時間不回應，相關行動只會持續下去。

附近報販陳小姐則表示，認為示威者應顧及自身安全，不要讓家人擔心，又認為警察受薪工作，角色亦很無奈，但「佢地最蠢就係用暴力行先！」。她續指，民怨是自97回歸後累積，「官逼民反」、「話就話特首幫香港人發聲，但係大家有眼睇到！」 街坊：警隊作為專業執法隊伍 當時非常情緒化 現祟山住戶高生及高太表示，認為警方沒有必要「成班人衝落去」，當時街坊「乜裝備都冇，都冇咩沖擊」，認為警方投放催淚彈過份，「我唔係專業人士 ，（但警隊）作為專業執法隊伍，當時係非常emotional（情緒化）」。他又表示，昨日有紀律部隊家屬手持武器，如木棍、鐵通、水喉、警棍，直斥「同元朗班白衫人咁上下」。

李小姐指不清楚昨晚有住戶由高空掉雜物。（鄧詠中攝） 宿舍居民：應理性表達訴求 紀律部隊宿舍居民李小姐指，已居於上址十多年，指宿舍有消防、海關、警察及其家屬居住，認為不應受近日事件影響。李認為，「知道政府有問題，表達訴求係應該，但應該理性」。她績指不清楚昨晚有住戶由高空掉雜物。