重組全港罷工始末　癱瘓交通被指擾民　各區大混戰是這樣引爆的

反對《逃犯修訂》條例引發的風波持續升級，近兩個月遊行示威和警民衝突越來越頻密，在周一（5日）又一次升級：全港三罷、七區同日舉行集會活動。民間以「全港三罷」為名發起罷課、罷工及罷市，以此促請政府回應民間五大訴求。 《香港01》重組香港三罷的日與夜，以時間順序重組交通癱瘓、多區衝突的一天。周一午夜開始，示威者已經在全港多區道路設置路障，意圖由清晨起堵塞全港交通。早上多條巴士線需要改道或暫停；港鐵多個站亦有示威者發起不合作運動，列車服務受阻，有乘客支持，有乘客不滿，認為有關行動已經超出罷工範圍，因此引爆了多長激烈對罵。龍翔道一度全線封閉，青山公路元朗段亦被堵塞。 上午10點，行政長官林鄭月娥聯同政務司司長、財政司司長於特首辦見記者，指示威者「將香港推冧」，並再次以強硬態度譴責暴力，認為示威者是玉石俱焚。林鄭月娥記者會後不久，沙田、旺角、金鐘、屯門、黃大仙等各區開始集會，重申五大訴求；同時有示威者在天水圍、荃灣、深水埗多區快閃，除了阻塞道路、亦有包圍警署，更在多處道路縱火，在警署外點火，甚至用燃燒彈投擲至葵芳警署等。警察亦聞風而至，進行清場行動、並施放多枚催淚彈，全港多區煙霧瀰漫。晚上8時左右，北角更出現白衣人持棍與黑衣示威者對戰的局面…… 示威者野貓式癱瘓香港，警察疲於奔命，這晴朗的一天，香港仍未能看見前路……

沙田：下午約7時半，天色入黑，示威者手段升級，在沙田警署門外放火。（盧翊銘攝）

周日（4日），港島西有集會、將軍澳有遊行；但如同六月以來的多個集會與示威活動一樣，結束後參與者不肯散去。從港島西到告示打道，將軍澳到觀塘，示威者東西夾擊，和警方對峙、在多處野貓式的夜行更似是為第二日的三罷做演練……

午夜1:00許 示威者開始為阻塞道路做準備

凌晨1時左右，多名示威者在美孚對開往九龍方向葵涌道天橋、以及荔枝角道美孚巴士總站對開路面，以水馬、鐵欄、雪糕筒、垃圾筒等雜物架設路障，交通被堵塞，原本五條行車線只剩一條。

當時荔枝角道最少有數百人留守對開的荔枝角道，相信為罷工鋪路。附近美孚新邨居民懷疑對現場情況不滿，高空擲物，不時投擲玻璃樽及小石頭等雜物，發出巨響，一名女示威者被擊中腳部受輕傷，幸無大礙，毋須送院。半小時後，有一男子被指在美孚對開拍攝示威者照片，隨即被大批示威者包圍。示威者發現其手機中有部分示威人士的照片，雙方一度發生爭執，期間男子被打傷、頭破血流，隨後由救護員送院。

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3:53 港、九、新界多路段關閉一直持續到早上6時多

另一邊，警方在黃大仙搜捕示威者後，引起附近居民和街坊不滿引起衝突，其後示威者衝出龍翔道，警方推進驅散。但一直到凌晨3時，仍有示威者佔據龍翔道。

運輸署3時30分宣布，12條巴士及小巴線需要暫停；另19條巴士及小巴線需要改道。3時53分，多個港、九、新界區路段暫時封閉。一直到6時35分，道路仍保持關閉狀態。

4:00 170班來港及離港航班取消

早前有航空公司工會響應罷工號召，令周一的航機受到很大影響。截至凌晨4時，已有170班來港及離港航班取消，取消比例頗高。航空交通受到影響。

5:59 港鐵預辦登記服務櫃位無服務

運輸署表示，港鐵收到地勤服務代理商的通知，香港站及九龍站部份預辦登機服務櫃位，未能提供服務。請預先向各自的航空公司查詢或直接前往機場。

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7:00 示威者進入港鐵 地下交通癱瘓

元朗站月台有數名身穿黑衣人士分散在月台不同位置，數名身穿黑衣的市民戴上口罩及頭盔，手持「只有暴政，沒有暴徒」、「睇唔到時間，返唔到工」的標語走過。一個小時內，港鐵炮台山、鑽石山、荔景、大圍、觀塘等多站都有示威者出現，以阻塞車門、拉車廂及月台上緊急掣等方式阻止列車開出。港鐵隨後宣布西鐵綫、荃灣綫、東鐵綫、港島綫及、觀塘綫及東涌綫服務受阻。

港鐵服務受阻期間，月台、車廂內出現混亂，有市民不滿示威者行為過激，爆發多場對罵、推搡，發生衝突。有港鐵乘客拍攝示威者，但遭示威者包圍逼令刪除圖片。

7:28 示威者紅隧九龍入口設置路障 陸路交通陷入混亂

從7時28分起，有示威者在紅隧九龍路口設置路障，現場出現輕微衝突。隨後上水新運路出九龍方向有黑衣人設置路障，意圖封鎖車道。牛頭角觀塘道與勵業街一帶、龍翔道、大圍車公廟路、青山公路、大埔往吐露港方向交通均出現阻塞、車龍、封路，陸路交通陷入混亂數小時，新巴、城巴、九巴多條線路需要改道。

特首林鄭月娥（左二）聯同政務司司長張建宗（左一）、財政司司長陳茂波（左三）於特首辦見記者。（高仲明攝）

10:00 行政長官見記者 指玉石俱焚只會推香港上不歸路

上午10時，陸路、空路、地下交通都難以運轉的同時，行政長官林鄭月娥連同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於特首辦見記者。這是她於上月底就中聯辦遭衝擊後，兩周後再次會見記者。

林鄭月娥稱，示威已遠超修例風波，事件已變質，是挑戰國家主權，有示威者提及時代革命、光復香港，是「搞革命」，將香港推冧、玉石俱焚， 會將香港推上一條不歸路。

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13:00 人潮湧入七區集會

民間發起香港三罷的同時，亦有網民提議全港七區同時集會，包括屯門、荃灣、大埔、沙田、旺角、黃大仙、金鐘，要求重申五大訴求，並且「齊上齊落，守護自由，拒絕沉淪」。當中除荃灣以外，其他六區均獲發警方不反對通知書，除屯門集會於15時開始外，其餘集會均定於13時同時開始。

交通不合作運動與12時左右慢慢結束，地下及路面交通開始逐漸恢復正常。市民開始湧入各區舉行的集會。各區集會均有多人參與，並有包括立法會議員、職工會主席、大學講師等上台發言，除了繼續要求政府回應民間五大訴求，亦鼓勵香港市民加油。

荃灣：下午約6時，有示威者拆警署門外的字樣。（余俊亮攝）

七區混戰是這樣開始引爆的：

14:05 集會後示威者衝上馬路 陷入混戰

14時05分，屯門的集會尚未開始。未獲警方不反對通知書的荃灣集會，已經開始有遊行的示威者衝出馬路。示威者開始在青山公路荃灣段擺放障礙物，並在多個街區遊走。17時左右，示威者前往荃灣警署，並在警署外投擲石塊和雞蛋，40分鐘後撤離警署。警方在18時46分出動，數分鐘後撤離。警方在荃灣新界南總部舉黑旗，警方施放催淚彈，開始混戰。

14時55分，金鐘的集會處已經有示威者衝出馬路，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，現場交通非常擠塞。大約16時17分，警察從政府總部湧出，於夏愨道舉黃旗；15分鐘後出黑旗，隨即施放3枚催淚彈，混戰開始。警方隨後使用橡膠子彈。

14時20分，大埔集會示威者在埔安慈路與汀角路交界，有示威者開始架起路障。示威者在14時58分在警署外與防爆警察對峙，警方在15時36分舉黑旗。示威者有使用彈珠做武器，其後還開出剷泥車建立防線。警方大約在16時56分施放催淚彈，煙霧四起，混戰開始。

15時，黃大仙集會的示威者衝上龍翔道，示威者架設防線。警方大約在15分鐘後趕到，並於15時30分在黃大仙廟對出施放催淚彈。場面陷入混亂，催淚彈、橡膠子彈不斷；示威者亦在黃大仙紀律部隊宿舍外投擲燃燒彈，混戰開始，但傍晚又拆毀紀律部隊宿舍大閘。

15時01分，沙田集會示威者發動集會人士前往沙田警署，途中堵塞交通，並與部分司機發生衝突。司機不滿示威者癱瘓交通，認為他們已經超出罷工範圍。示威者抵達警署，並向警署投擲雞蛋和石塊。到傍晚時分，有示威者在沙田警署門外縱火，火勢猛烈，消防到場後將火救熄。18時20分，有警員在警署內向外施放催淚彈，示威者四散，混戰開始。

16時27分，旺角麥花臣球場的集會有示威者走出佔據馬路，並向尖沙咀方向的警署前進。期間，防爆警察一度與示威者對峙，期間揮動警棍並舉槍，混戰開始。

16時44分，屯門集會有示威者衝出屯門鄉事會路，在屯門市中心輕鐵站旁至屯門市廣場一帶設路障。示威者大約在17時45分推進戰線，前往屯門警署方向，其後在警署門口投擲大量石塊。18時左右，警方施放催淚彈，混戰開始。

+ 15 + 14 + 13

17:05

沙田的士衝路障剷過人群險釀受傷

一輛載有三名乘客的的士沿沙田鄉事會路向政府合署方向各而行，突然高速衝破示威者路障，在人群左穿右插，險撞到示威者，並高速衝往沙田政府合署方向，現場一度混亂，示威者衝前欲追截該輛的士，並大叫的士車牌。幸未有人受傷，示威者在車輛衝撞時及時避開。

19:05 白衣人北角開打 荃灣、深水埗亦有人與示威者開戰

16時44分，屯門示威者衝出馬路，七區集會逐漸轉成混戰，示威者堵塞交通、與警方對峙，最終都演變為催淚煙瀰漫的混戰。七區示威者在全港各區遊走，再難以分辨。

19時05分，晴朗的一天陷入黑夜，港鐵北角站出現手持藤條的白衣人，並攻擊黑衣示威者。荃灣、深水埗亦有類似情況出現，白衣人黑衣人互相毆鬥、追打，多人受傷。

+ 4 + 3 + 2

晚上時份，示威者包圍葵涌警署，向警署內投燃燒彈，車場內現火光。(網上片段截圖)

示威者在多區縱火、擲汽油彈

20:00 向荃灣警署投擲燃燒彈

部分荃灣示威者約7點多轉戰葵涌警署。​葵涌警署外有多名示威者，其間突然有示威者向警署停車場投擲多枚燃燒彈，爆發連聲巨響，停車場內有多個火頭，有警車車頭起火，目擊者不禁驚呼。

Vcity對開，示威者燒雜物，消防救火。(郭倩雯攝)

20:15

大埔警民對峙持續，示威者向警方掟磚突襲，原本坐地休息警員立即「彈起身」連發多枚催淚彈，期間有示威者向警方投擲自製汽油彈。汽油彈在警方防線前約10米着地，火光熊熊，燒着地上雜物，其後又有人在超市手推車上放置紙皮並點火，但未有推向警員，無人受傷。

22:00

荃灣有白衣人用刀追斬黑衫示威者，示威者雙腳中刀見骨，事後有黑衫人反攻，有落單的白衣人被棍打傷，頭部流血。救護車和警方事後到場，未有白衣人被捕。

00:23 政府深夜回應譴責

對於8月5日各區的示威事件，特區政府發言人深夜作出回應，指示威者有計劃地衝擊政府總部及不同地區的警署、破壞警車、襲擊警務人員，甚至縱火；晚上更有示威者再次將國旗從旗桿拆下並拋入海中，「公然挑戰國家權威」。發言人又批評示威者罔顧法紀，不僅剝奪其他市民上班的權利和日常生活的自由、嚴重影響經濟活動，其逐步擴散及急劇升級的暴力亦令人髮指，正將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以強烈譴責。

02:55 深水埗警方主動撤離 旺角首現裝甲車

至凌晨，深水埗及旺角仍有示威者佔路並與警方對峙。當中旺角警方曾發射催淚彈，驅散示威者，至約凌晨兩時示威者散去。之後過百警員在旺角短暫巡視，巡視期間兩輛「銳武」裝甲車亦首次出動。

至於深水埗方面，警方及示威者主要在長沙灣道對峙，有深水埗街坊亦到場指罵警方。警方曾一度主動推進防線清場，惟一退守後，示威者又迅即佔領路面。最終警方在約凌晨三時主動撤離，之後淨餘數十名示威者亦見狀離去。