【校園天地．正正得正】中聖書院：「讀書怎會無用」！

任教中文科也有十數載，未必資深，我卻也切切感受如今學生在學習中國語文時的「力有不逮」：香城身處沒有文字的年代；社會充斥「以醜為美」；課本上的「授業」與現實價值「脫節」；讀寫聽說校本評核云云的考核瑣碎繁多——學生在學習上愈趨沮喪無力；其實老師同樣如是，只是一眾為師者，於教育上，未敢輕言放棄罷，然而心底裡，往往是乏力的，包括我。 撰文：中聖書院中文科主任謝騰老師

謝騰老師向學界分享「正向入科」經驗（中聖書院圖片）

乏力，便要添力。以往的我，總想着挽狂瀾於既倒，為師者，不就是要焚膏繼晷嗎？可惜，怎樣用力，好像更為乏力；各種教育變革素來定時出現，不總是愈添愈亂嗎？眾聲喧嘩後，乏力的依舊乏力，這次又有何新猷，能夠打破困局？也許，試試返回初心，尋根索源，反思探問，「為何教」，也「為何學」？

於我而言，有些家境弱勢的學生欠缺機會開拓視野；有些特殊需要者受到評核制度的單一所桎梏；更多的學生不知道究竟為何而學，只因世代的誘惑實在太多；這時候，為師者，先別急於把評核後得出的「果

取替為學生學習的「因——我會相信，能想辦法讓學生知曉「為何學」，明白身處於課堂的目標與意義，掌握恰當的策略和技巧，以應付課業上能夠克服的難題……凡此種種，建基老師與學生也能擁有「成長心態」，放下課程與課堂上既有的包袱與限制，聚焦於適切的學習過程，讓各位學生按照獨特的步驟來蛻變與進步。

由二零一七年起，敝校中文科在香港中文大學社會科學院的串連與協助下，嘗試把「正向心理」的理念與技巧融入於中文科初中課程及課堂裡，期望打破現下學習與教學遇見的怠倦與迷失，讓老師與學生在學習裡掌握並擁有「成長心態」：其實蛻變的不只是學生，為師的我也在蛻變；以往「成功有效

的教學模式也要與時並進，教授的更不只是成績單上數字的增進而已！

中聖書院中文科正向自主學習課堂原則 I. 營造正向學與教課堂，切合學生基本需要 (關係感、自主感、能力感)，誘發學生內在動機； II. 老師以靈活多變的教學步驟，令學生明白所學與生活的關連，體會學習的意義，並讓學生各按其能，以致力有所及，培養個人的學習興趣； III. 藉小組共學模式，讓學生在安穩及有歸屬感之課堂氛圍中，與朋輩砥礪切磋，互學共學； IV. 老師以成長思維及正向語言回饋學生，鼓勵及促進學生嘗試，樂於挑戰難點；亦能適時針對其弊，懲罰合宜，以補其不足。

「談談你對『讀書無用』的看法。」這是二零一九年度文憑試中國語文科試卷二其中一條題目；期盼我的學生，若是應考回答這題目時，能夠好好的寫下，「讀書怎會無用」！

（內容由中聖書院提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。