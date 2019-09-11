【校園天地．正正得正】順德聯誼總會李金小學　Super+正向教育

你經歷過考試前的緊張和焦慮嗎？你經歷過被誤解的委屈和憤怒嗎？你經歷過被別人認同和肯定的滿足與自豪嗎？「情緒」是建立「豐盛人生(Flourishing Life)」的重要元素，它每天都伴隨着我們，影響我們對事物的看法及一言一行。本校的「SUPER+正向教育計劃」推行至第二年，以「正向情緒」為主題。

本年度，學校引入英國學校給孩子的情緒管理課常用的教材是Blob Tree(情緒樹)。學會情緒管理的第一步，是要懂得表達情緒。情緒樹上有大約二十個人物，這些人物沒有性別或年齡，都是中性，所以孩子們可以用它們來代表自己目前的情緒，協助孩子認識自己和他人的情緒。在使用初期，老師會運用不同的提問引導學生由淺入深地認識自己及別人的情緒，並請學生運用情緒樹上的人物表達自己當下的情緒狀態。在李金小學，班主任每天早上進入課室時及下午午飯後，都會請所有同學運用「情緒樹」展示自己的情緒。老師也邀請孩子分享影響自己情緒的經歷或事件，讓班上的同學都能了解不同同學的感受，增加同學之間的認識及互相體諒。曾經有一位同學回到學校時，表現得悶悶不樂，而且容易被觸怒，後來老師運用情緒樹，引導他說出心事，原來孩子的媽媽得了重病，他十分擔心。其他同學聽了，都馬上送上慰問和關心，並在小息時一直陪伴着那孩子，與他談天、分享食物。雖然，這些並未能解決那孩子所面對的困境，但卻能讓他得到更多的諒解，感受師長、同伴的關懷，為他建立了正面而強大的人際支援網，更為他面對困境注入能量。

另外，學校更設計校本「SUPER+課」課程，運用繪本、短劇、分享、討論等策略，以「喜、怒、哀、樂」四個簡單的情緒引入，加強學生對個人情緒的認知，創造機會讓老師、學生了解大家的情緒，學習面對、處理及平伏情緒的方法。

學校也會運用Mindfulness Jar(「安靜瓶」)協助學生紓緩情緒。「安靜瓶」是一種鍛煉大腦管理情緒的工具，我們教導每一位學生製作屬於自己的「安靜瓶」，並利用「安靜瓶」，配合柔和的音樂，引導學生專注地觀察瓶中的閃粉徐徐落下。在這個過程裏，學生的專注力由情緒轉到了視覺及聽覺之上，原本可能因為興奮、激動、刺激、焦慮、不安等各種正面或負面的情緒而綁緊的大腦神經，得以緩和、平伏，就如同做了一次大腦神經的瑜珈練習，增加了學生處理不同情緒的彈性。

（內容由順德聯誼總會李金小學提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。