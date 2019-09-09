【校園天地．正正得正】鳳溪廖潤琛紀念學校　成長型思維的常識科

「這個挑戰看似有點困難，但我想試試！」你想孩子在學習過程中，即使面對困難不是選擇放棄，而是能以上述一句話自我勉勵，願意再嘗試嗎？在鳳溪廖潤琛紀念學校的校園內的學生熱愛挑戰，他們經常說：「我想再試！」，正向氛圍瀰漫校園每一角落。然而，推展正向教育有一項重要的延伸，就是以滲入方式將成長型思維的概念加入傳統學科領域。靈活開放的常識課程架構及本校常識科校本課程的優勢，正好能讓成長型思維植根學生的心裡。

動動腦筋，我都做得到

致力研究成長型思維的 Carol Dweck 曾說：「心態，才是影響個人學習、成長、人際關係、終身成就、人生道路的重要關鍵因素。」要讓年幼的初小學生明白這道理，我們在設計常識科的教學活動時，就要借助形象鮮明、代表成長型思維的人物── Mojo和 Katie了。在中大團隊的支援下，學生從腦科學工作坊認識了ClassDojo 設計的的卡通人物Mojo及Katie，從他們身上知道大腦像肌肉一樣會成長，多鍛煉大腦，即多思考及學習新事物會促進大腦內神經元的發展，我們會變得聰明。「愛挑戰，多動腦筋！」就成為本校師生互動的共通語言。學生在進行學習任務時，就會化身為Mojo及Katie了。

老師在設計低年級的常識科學習活動情境中，精心加入Mojo和Katie這兩個角色，與學生共歷學習上的困難，並引導他們應用成長型思維完成學習任務，如二年級的專題研習──濃濃「琛」意賀新春的導入活動，就是要學生與Mojo一起接受挑戰，學習剪紙；另外，全方位學習週──「慈源」「惜」物及「Think Big 玩具設計師」，學生要運用學科知識完成多個挑戰，學會不怕失敗，發揮解難能力。

改變心態，戰勝失敗

害怕失敗，人之常情？因為懼怕失敗，小孩子以為最有效的方法是放棄，你想你的孩子是這樣嗎？如果小朋友面對挫敗感，逐漸不想再作嘗試，那時就是真的「失敗」了！要改變學生害怕失敗的心態，就是要他們經歷失敗。

你覺得平平無奇的紙張能承托起比它重幾千倍的房車嗎？你能用一張薄薄的紙來承托幾個指南針嗎？就是這個具挑戰性的「點紙咁簡單」的科探活動，便能引發學生的好奇心，發揮他們的成長型思維。雖然他們知道會經歷「失敗」，但明白只要找到合適的方法，便能成功製作具承載力的紙橋。

老師在安排學生經歷「失敗」的學習過程中，最重要的是使學生能藉著失敗的經驗，培養戰勝失敗的成長型思維心態。在眾多的常識科學習任務中，學生透過體驗式的學習活動，學習在錯誤中反思改善的方法，再重新執行改進的策略，真正領悟「失敗讓我更接近成功」的道理。

合適策略，培養恒毅力

「擇善固執」就是成長型思維中的恒毅精神嗎？如果沒有合適策略和方法，只不斷鼓勵學生努力、堅持、不放棄……這樣的「擇善固執」只會虛耗精力，磨滅學生的意志，徒增挫敗感。我們希望學生擇「善」，是「善用」策略和方法，再以堅定不移的意志克服過程中困難和誘惑，向目標邁進。

教導學生訂定目標，才能真正引發他們學習動機，更是培養他們恆毅力的方法。學習與生活聯繫，常識科的學習活動就是讓學生能把知識及價值觀遷移到真實生活的情境內。在五年級《理財之道》的學習任務，老師教授學生運用SMART目標訂定的方法訂立儲蓄計劃，當中加入不少挑戰及誘惑，令他們萌生放棄的意念。但是，如果學生能運用適當的策略，便能促進目標的達成；在過程中，學生明白及實踐「延遲滿足」、拒絕誘惑、學習忍耐，這才能真正發揮恆毅精神。我們期望學生透過學習活動，把SMART目標訂定的方法，配合恰當的策略運用在日常生活裡，以「擇善固執」的恒毅力，向自己的訂定的目標邁進。

（內容由鳳溪廖潤琛紀念學校提供）

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什麼是「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括六間夥伴學校 （三間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。