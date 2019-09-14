【校園天地．正正得正】鳳溪廖潤琛紀念學校　「蓋」出成功學習路

本校參與了由香港賽馬會慈善信託基金捐助，與香港中文大學合作的「賽馬會『正正得正』教育計劃」，在校內推廣正向教育計劃，又嘗試於不同領域上滲入相關元素，而其中一個發展重點便是在數學科注入成長思維模式。數學科除了在課程規劃、課堂設計及學習活動上添加正向思考外，亦在批改學生的習作上配合正向回饋策略，以提升學生的學習動機，全面地灌注正向學習心態，令學生明白只要他們能運用正確學習方法，再加上不斷的努力，就算遇上挫折，亦是一個邁向進步的必經階梯。學習是一個過程，只要敢於接受挑戰，迎難而上，學生在學科上的表現是會有所提升的。

批改中加加入正向元素，能加強學習的動力（鳳溪廖潤琛紀念學校圖片）

誠然，大部分人都認為學習數學是依仗天賦的，例如：女孩子的數學能力天生稍遜於男孩子，是合理的事。但事實並非如此，數學學習的表現是建基於紮實的基礎，經努力學習，再加上拿捏準確的數學概念及計算方法，成績自然會好。課堂上學生學得到、計算得到，可是翌日上課時，老師多少會發現學生昨天所學的如「大江東去」……究其原因，就是家課未能達到鞏固及深化學生所學。故此，有意義的家課絕不是隨意要學生做、絕不是以量取勝，學生胡亂或無意識地完成家課，最終只會使學生失去做家課的動力，家課變成了一件增加學生壓力的苦差，就失去其功用。所以，家課跟學習是緊扣，學生要運用在學校所學到的知識去解決家課上所遇到的問題。同時，家課的設計要考慮到學生的能力，內容要有層次、深淺適中和富挑戰性，讓學生能在多一點的趣味當中運用所學，展示所學，並且能藉着家課來掌握所學和鞏固所學。

大大的正向印章，印證學生的努力（鳳溪廖潤琛紀念學校圖片）

在意於家課設計之外，我們更推行了正向回饋策略。首先，在批改學生家課時，老師除了用紅色原子筆外，還用上綠色原子筆。學生很快就明白老師使用兩種顏色原子筆的用意。他們知道紅色原子筆用來訂錯的答案，因此，學生很容易會找出需要改善的地方，進行改正。但當學生看見老師用綠色原子筆來揩批改自己的習作時，學生不會因此而懊惱，相反，他們因為明白老師的用意而變得「興奮」，因為，他們的努力有成果了。老師還會在習作上加上一個大印章，印章上印上「欣賞你！你已經做得到」的字句，並有大大的100分字樣，表示老師欣賞學生的付出，從而進一步激發學生要再接再厲，持之以恒，迎接新的挑戰，就好像辛苦過後，老朋友拍一拍肩膀，互相一笑，再踏上新的路途。

（鳳溪廖潤琛紀念學校圖片）

在我們的學校裡，學生雖然在數學科的家課裡也會找到老師用紅色原子筆批改的痕跡，但這也是一件值得「振奮」的事，因為老師除了指出學生錯誤的地方之外，還會在旁邊提示學生要注意的地方，引導學生思考正確的方法。老師還會在家課上印上一個小圓形，上面寫著「你將會做得到」，鼓勵學生只要再努力，找出正確及適合自己的方法去解決問題，越來越接近成功，距離成功不遠了！又當學生的「改正」答對時，老師會在小圓形印章內加上分數，表示學生已做得到，分數會失而復得。若果「改正」仍然有錯，老師又會再印上一個小圓形印章，直至全對後，老師會印上「欣賞你，我都做得到！100分」印章。老師並不是要求學生第一次做家課時就一定要「全對」，相反，老師卻是鼓勵學生找出自己的不足，從錯誤與缺乏當中學習。老師相信，冰冷冷要學生要做出一份「全對」的家課，就正如剛初學高爾夫球，硬要達到「一桿入洞」的高要求，太不切實際，會嚇怕很多人，學習就變得沒有意義！

同學很享受達到目標的喜悅（鳳溪廖潤琛紀念學校圖片）

日常表現優異的同學，絕不會因為自己得不到100分而有被打擊的感覺，因為他們可以透過改正後重獲滿分；表現一般的同學，他們知道自己可以將不明白的再學好，改正答對後也可以得更好成績；而表現稍遜的同學，他們會感受到老師是期待著自己的進步，而逐步改善自己不足的地方，成功的目標會越來越近。

學習數學是漫長而富挑戰的道路，每個數學單元各具特性，上一個單元掌握了，下一個單元又是新的挑戰。上一個單元適合的計算工具，下一次又未必合用，如此這般，學生容易跌入迷思，沮喪的境地！更甚者會認定自己是數學呆，神仙難救。其實，這糾結是正常，正所謂「庖廚豈用鍘草刀」，不同情況應用上不同的工具，若能擅取工具，則游刃有餘，困難應聲解決。學生當抱著現在做不到，只是暫時未做到的態度，嘗試擷取不同的方式去運算，以「看似容易的事情，其實最初都是困難的」心態去面對，只要不怕多吃點苦頭，堅持到底，總可嚐到成功甜美的果實！

（鳳溪廖潤琛紀念學校圖片）

（內容由鳳溪廖潤琛紀念學校提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。