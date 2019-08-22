張華峰「無後顧之憂」之說荒謬　監警會亟需改革

監警會副主席、立法會議員張華峰周四（8月22日）公然指出，警方速龍小隊執法時不展示委任證是為了「無後顧之憂」，引起社會譁然。此言論不但有違監警會的定位，更無助於修補警民關係。

警隊在這次反修例風波中成為磨心，監警會也被放在鎂光燈之下，接獲及要處理的投訴愈來愈多，問題亦相當棘手，主席也要向英國專家請教。然而，正因為其任重道遠，更應該專業地監察警方執法。張華峰的言論卻叫社會失望。

張華峰在電台訪問中表示，速龍小隊不展開警員編號，做法恰當，原因有二。一來，示威者襲擊警察時如同「自由搏擊」，警員執法平亂時不應太多限制；二來，警員的資料隨時被人放到網上，不展示警員編號，可讓其無後顧之憂。

此等言論錯謬百出。第一，即使有示威者暴力襲擊警員，甚至視之為一場「自由搏擊」，警察也絕對不能夠「以牙還牙」。須知道警方的武力使用全受法例規範，必須有法定目的，及需為最低程度。法定目的之舉隅如驅散非法集結、作出拘捕等，與示威者「自由搏擊」絕對不可能是其合理目的。朱經緯案本應已經立竿見影，向社會說明了警察若然在不需要下便用不當武力，等同違法，需依法處置。張華峰作為監警會副主席，莫非對法例及案例一無所知？

第二，即使有市民存心針對警員，用其警員編號按圖索驥，搜集警員的個人資料（即「起底」）並在網上公開，那麼警方要做的是依法追究，包括以侵犯私隱為法理依據，追究相關人士。保護私隱雖然重要，但警員執法而問責同樣重要；衡量之下，既然前者已有法例及機制保障，社會並沒有理由要放棄後者。

第三，任何社會現象都不能離空處境而泛論之。近來有市民對警察「起底」並放到網上，做法固然絕對不當，需要批評及依法追究，但作為監警會成員，首先要問的是為什麼市民不循正規機制投訴他們眼中的警隊問題？原因之一恐怕正是他們不信任目前的監警機制，包括投訴警察課及監警會，在感覺投訴無門之下訴諸錯誤之途，以侵犯私隱的手段「起底」。張華峰說要為了打擊「起底」而不展示警員編號，是倒果為因，無視惡性循環的成因。當前警民關係日益惡化，社會如何相信這名監警會副主席能化解困局？

張華峰若只是立法會議員，其言論或許不至引起廣泛反感；但其身為監警會副主席，言論不論是否代表監警會本身的官方立場，亦已經足以令人擔心，監警會成員並沒有足夠的水平去監察警隊。監警會本身的公信力已經有限，張華峰此番言論若不是火上加油，至少也印證了社會的質疑聲音並非無理。

這次修例風波反映出香港千瘡百孔，問題遍及經濟、政制、監警等，政府必須把握這次契機，撥亂反正。就監警會而言，當局應該修訂《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，賦予監警會實質的調查權力，包括可以搜證、向證人取證供等。此等做法乃「有牙力」地監察政府部門的必要之舉。是次風波已完全暴露出監警會失效的嚴重後果，改革刻不容緩。

其次，監警會亦應該全面改組，成為專業的獨立調查部門，有既定團隊及人手編制，正如廉政公署、申訴專員公署等。目前監警會成員全由特首委任，而且成員各有原本之職，多為兼任公職，安排無疑令監警會的效能及公信力大打折扣。正如立法會議員任監警會副主席，隨時予人只為掛名公職之感。縱然當前監警會工作繁重，但若有任何成員尸位素餐、不勝監警之重責，為了公眾利益及保住其公信力，亦應即時撤換。正如監警會前委員、法律學者張達明直言，張華峰若認為警察執法無須守規矩，他應該辭職。