【校園天地】亞斯理衞理小學教師退修日　憶教育初心　做最好老師

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學於八月底舉行「亞小退修日」， 以正向教育中的成長思維及團隊精神為主題，將每位教師比喻為水滴，聚合後可如洪水般擁有強大的力量，並帶出每個人都有不同強項及才能，每人都值得被尊重及欣賞的校本理念－「做最好的我」（BE THE BEST OF ME!）。退修日中的團隊挑戰更令不少老師留下深刻印象：老師們需要分組在短時間內砌出最高的樂高塔，過程中需要各組員的溝通、亙相欣賞及合作。

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本學年透過非牟利機構「良師香港」加入亞斯理衞理小學的王端妍表示， 一系列的團體活動和繪畫磁磚畫，讓她體會到教師之間的團結。她表示：「我們努力不懈地在最短時間內砌出最高的樂高塔，我看到大家溝通合作時能接納不同的意見，再作整理和磨合，最後一同砌出118厘米的樂高塔，完成後我也開心得跳起來！」她認為，校長和老師們都非常願意分享自己的感受和體會，深深感受到整個教師團隊對彼此的信任。

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學的林校長在活動中分享他的教育初心。他認為，老師的天職是保護及關愛學生，即使學生犯錯或遇在生命中遇有困難，老師亦能陪伴學生在逆境及困難中克服難關，並將愛化作實際行動，與學生共同成長、是一份充滿使命感及生命意義的育人工作。

負責籌辦退修日的嚴主任表示，校長及學校十分信任老師團隊，同時亦相當支持老師的創新教育意念，讓老師能無後顧之憂地實踐不同類型的創新教育項目，如：Learning By Doing體驗課程、失敗週、社區影院及電影生命培育等。嚴主任又指，同事們的關係尤如一家人，彼此支持，共同成長。

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學於八月底舉行「亞小退修日」，透過不同類型的遊戲體驗及團隊活動，讓老師們重新亙相認識，增進了解， 建立團隊精神。在遊戲中分享彼此對教育的夢想、生命故事、成長經歷，以及發揮不同強項，呼應學校的生命培育主題「強項為本」(Strengths-Based Approach)。

心‧生命培訓有限公司創辦人黃家駿表示，作為歷奇帶領者，能讓他驚訝而感動的參加者實在不多，亞小的老師是其中之一。他說，亞小的團隊在每個活動都全程投入，盡力做好自己之餘也不忘照顧同行的人，更在各個活動中展現無窮創意，不斷突破。「更重要是我看到一個家，一個充滿愛的家。」他指出，在短短的訓練中，校長展現其以身作則、信任賢能的領導風格，帶領全校教職員上下一心去教育下一代，「最難能可貴的是校長給與教師適當的空間發展所長，全心全意以愛去教育學生，以生命影響生命。」

（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）

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