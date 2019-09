【校園天地】亞斯理衞理小學教師退修日　憶教育初心　做最好老師

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學於八月底舉行「亞小退修日」, 以正向教育中的成長思維及團隊精神為主題,將每位教師比喻為水滴,聚合後可如洪水般擁有強大的力量,並帶出每個人都有不同強項及才能,每人都值得被尊重及欣賞的校本理念-「做最好的我」(BE THE BEST OF ME!)。退修日中的團隊挑戰更令不少老師留下深刻印象:老師們需要分組在短時間內砌出最高的樂高塔,過程中需要各組員的溝通、亙相欣賞及合作。