【11.26．全日總覽】留守示威者人數不確定　牧師：發現一男子

「理大圍城」踏入第10日，校園內仍有少量人士留守，但身心狀況令人擔憂。 理大校董會主席林大輝今日（26日）透露 ，早上會派出多個小組到校園尋找留守者，以勸他們離開。 警方昨日亦曾提今日將會派人進入理大游說，惟表示仍需時準備。林大輝指，將會各有各做，不會與警方一同行動。

袁天佑牧師妻子陳錦美認為現時警方包圍理大的做法，對警員與留守者都不人道。（鄭翠碧攝） 【23:30】人稱「袁師母」的袁天佑牧師妻子陳錦美今天（25日）再到理大尋找留守者，她指是因收到通知，裏面某處仍有留守者，但她今天找了約6小時仍不見有人，雖然有地方有人住過的痕跡，但由該處杯麵發霉等跡象推測，相信已人去樓空。她透露在搜索期間，有人告知她在昨晚至今天的期間，有數人成功離開校園。 她批評現時理大出現的是「無差別拘捕」問題，「以前聽過冇差別毆打，而家就係無差別拘捕，無論嗰個人嚟到係讀書、返工、執垃圾、休息，定係好似警方所講係暴動，所有人出去都要被拘捕，好唔人道！」她認為警方做法變相是佔領了校園，亦是禁錮在內的人，「大學校園應該係自由，但而家唔自由，我入嚟同出去都要佢（警方）通過。」 她認為，現時做法對警察與留守者也不人道，「有警察發脾氣同被捕者講，『都唔知點解拉咁多人返嚟，咁點搞呢？』警察又會呻，『我都未瞓覺，我都未放工！』」她認為警察長時間工作，也不人道；而對於留守者被禁錮9天，是精神虐待，「點樣傾偈都唔可以解決精神壓力。」 陳錦美續指，校園環境變得惡劣，食物發霉、有蟲，傳出異味，她認為必須急速解決衛生問題。她並透露，到訪校園多天，每天警方都不准許她帶食物及水入內，令她每天也餓着離開，更需在校內拾飲品喝，批評對搜救者不人道，「呢度係好繁華嘅尖東，點解會咁呢？就算係義工都應該有飯食！」 她直言警方應解封校園，因她相信校園內留守者最多只有數人，相信校方有能力應付，「全香港每日都有人違例泊車，如果見到咪抄佢牌，但唔係每一日都要拉晒所有違例泊車嘅人㗎嘛！為咗幾個人咁樣搜落去，係咪好嘅政策呢？對警方同對市民來講，我唔相信囉！叫我地勸喻學生唔好硬頸，作為成人係咪自己都應該唔好硬頸？」

朱幼成牧師指，理大內仍有不止一名的留守者。（鄭翠碧攝） 【21:15】傘城網上教會朱幼成牧師指，本周日曾到理工大學尋找留守示威者，曾與最少兩名男留守者接觸，今天下午也在校園內發現一名男留守者的身影，而非今天校方所說只有一名女留守者，他希望公眾及校方關注校園內應該不止一名留守者，呼籲警方不要貿然入校園。 他續指，該名留守者身影閃一閃，動作快，不是如校方所說是一名疲弱、行動不便的留守者，故他相信並非今天校方發現的女留守者。他發現身影時，嘗試跑前尋找並敲門，但無獲回應，他放下了卡片，希望對方回應。他透過Telegram聯絡，接到有消息稱仍有人說要留到最後，他肯定仍有其他學生在校園，他亦發現有食物放在不同地方，相信有學生找據點，想留到最後，因此呼籲警方盡快解封理大，令留守者離開。

【19:25】民主黨立法會議員鄺俊宇、教育界立法會議員葉建源與新當選民主派區議員見記者，指今日在校內都未能搜索到有示威者留守，加上校方的搜查小隊亦未有發現，相信警方是時候離開，由校方重新管理、清理校園，「校方進場，警察退場」，解決困局。

葉建源表示，花數小時行走校園不同角落，仍沒特別發現。他評估，校園內的人數極少，甚至未必有，「即使有人都未必有攻擊性，期望理大明日盡快完成必要工作，重新開放校園、清理，警方盡快離場。」

灣仔區議員楊雪盈則指，除了校方人員今日找到的一名女子，再無見到其他人留守。她數日曾接獲留守者的求助，惟現亦已失去聯絡，未有發現任何留守者。

新民主同盟范國威指，昨日仍能接觸兩位男留守者，惟今日一行人到理大校內搜索，除了「gear」、玻璃碎外，「見唔到有人影」。他指，這個狀況已再無任何因素支持警方繼續圍堵理大的行動，促請盡快解封，讓校方安排人員入內清潔及移走危險物品，亦是解決當前危機的方法。他又質疑，紅隧明日已通車，為何警方仍不解封。

【16:40】立法會議員鄺俊宇和范國威、以及灣仔區議員楊雪盈進入理大校園了解最新情況，鄺強調希望所有留守者平安回家。他又透露，立法會教育界議員葉建源稍後亦會到場。

校方小組表示，今日搜索期間發現一名女留守者，輔導員正與她傾談。（曾梓洋攝）

↓按圖看 理大派員搜索情況↓

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【15:55】理大副校長（科研發展）衛炳江透露，在搜索大樓期間，在學生會大樓發現一名女留守者，並非理大學生。她體弱及情緒不穩，被發現時躺在梳化，紅十字會人員為其量脈搏。輔導員正與她傾談，勸喻她離開。

【15:04】有數名工人正在維修由理工大學P座大樓，連接至紅磡站的天橋橋頂。

【14:00】六隊協助小組持校內多條大樓的房間鑰匙，逐間房搜尋。目前為止，搜索了4座大樓，仍未發現有留守者。由於大樓遭到嚴重破壞，大多設施如自動門、電燈不能如常運作，校方人員行走時小心翼翼，亦需以手機燈照明。在搜索期間，校方人員發現不少示威者遺下的物品，如帳篷、毛巾等；大樓內裝有化學品的櫃桶亦有被打開的痕跡。

另外，學校範圍的衛生情況明顯較早前惡劣，一袋又一袋的垃圾堆積如山，不斷有蚊蟲在上面打轉。而在邵逸夫樓的飯堂有大量廚餘、未清洗的碗碟，傳出惡臭味，廚房其中一放置了生肉的鋅盤，更有大量不斷蠕動的蛆蟲。

【13:00】直至今日下午1時，理大校方派出的6隊協助小組已經完成了4座大樓的尋找工作，暫時未發現有留守人士，但發現不同樓層都受到不同程度的破壞，也在大樓中發現各種危險物品及汽油彈。小組會繼續尋找工作。

【10:00】特首林鄭月娥回應傳媒提問，稱仍要遵守法治處理事件，但目標是和平解決及有靈活做法。她指警方昨日已同意，以醫療先行方法處理留守人士的離開，會先紀錄他們的個人資料而不會即時拘捕。她續說，如理大人員成功找到並勸喻留守者離開，警方安全小組就不用行動，惟如有需要警方仍會提供協助。

【09:40】理工大學副校長(科研發展)衛炳江指，校方派出的團隊約有50人，包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等，分6隊於全校園搜索，查看有沒有受傷的留守者，提供支援。他重申，若留守者離開，警方只會登記身份證，不會即時拘捕，期望於下午3至4時前完成搜索工作。

【09:36】理大校方人員到場。

【8:55】理大校董會主席林大輝表示，校方今早會派出小組至校園，尋找留守人士並勸喻他們離開。

民主派在周日（24日）舉行的區議會選舉中取得壓倒性勝利後，昨日（25日）派出葉建源、鄺俊宇、范國威等多名議員與留守者對話，大批市民也在昨晚在紅磡、尖沙咀、油麻地參與「和你唱」，並亮起手機燈等，為留守人士打氣。

理大在昨日（26日）深夜11時45分發聲明，表示周二（26日）將派多個小組尋找留守者，並希望警方早日解封校園。

11月25日，晚上紅磡和尖東有人聲援理大留守者，從理大內可看到紅磡的點點燈光。（張浩維攝）