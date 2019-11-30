被吳秋北諷「曱甴王」　何柱國為李嘉誠平反︰冒蜚短流長挺身而出

《星島日報》今日（30日）的A7全面，由全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國刊登一篇以《我所認識的李嘉誠先生》為題的文章，開首便提到長和集團資深顧問李嘉誠受到部分人士，包括工聯會會長吳秋北誤解，作出種種不實揣測，用大篇幅提到李嘉誠基金會及其「應急錢計劃」，提到李嘉誠「生冒着承受蜚短流長的風險，堅持挺身而出解中小企於倒懸，皆因明白到作為愛中國，愛香港的社會領袖，有責任為社會穩定出錢出力。」最後強調李嘉誠「是個百分百的愛香港、愛國家的人」。

何柱國刊文指，李嘉誠捐出十億元成立應急錢計劃，是「本着一貫對香港社會的關愛」，期間雪中送炭。何柱國無奈有關行動卻受到部份人士，包括吳秋北誤解，以至作出種種不實揣測。隨後用大篇幅講解李嘉誠基金會及其「應急錢計劃」，印證李嘉誠「是個愛國愛港的慈祥長者」。

他提到，李嘉誠深明樹大招風的道理，「近年社會上出現一些關於他的抨擊，他都以平常心面對，特別是現今社會嚴重撕裂，要在這個時間獨善其身並不容易，何況是要站出來做應該做的事？」何柱國指，李嘉誠是他最尊重的長輩，「在日常的接觸中，知道很多抨擊都是基於不實的傳聞或印象，與事實背道而馳。」最後指出李嘉誠「是個百分百的愛香港，愛國家的人，這就是我所認識的李嘉誠先生。」

《星島日報》今日（30日）的A7全版面，為星島新聞集團主席何柱國刊登以「我所認識的李嘉誠先生」為題的文章。

李嘉誠數度為年輕人開腔

自6月反修例風波起，引致連串示威，警民衝突愈趨激烈。李嘉誠於8月16日以「一個香港市民」名義，在本港多份報章刊登廣告，至少有兩款，其中一款引用他多次用以警惕港人的名句——「黃台之瓜、何堪再摘」，另一款則明確反暴力，並寫有「最好的因、可成最壞的果」、「以愛之義、止息怒憤」。

李嘉誠同日透過發言人進一步向外界解釋指，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治，對於政府，他認為「年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。」並表明永不後悔投放資源在青年工作，「因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

李嘉誠於9月初出席慈山寺活動回應香港局勢時，認為希望年輕人要體諒大局之餘，特區政府應對香港未來主人翁「網開一面」。其後被中共中央政法委的微信公眾號「長安劍」斥其言論是「縱容犯罪」。李嘉誠透過基金會回應，指言論被曲解十分遺憾，又稱多年已習慣了那些莫須有的指責，又強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

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吳秋北facebook載諷李嘉誠為「曱甴王」改圖

港區全國人大代表吳秋北在facebook發文「追擊」李嘉誠，指「黑衣暴徒」聽到李嘉誠言論更能「暴朝警察施，惡向良民行」；又諷李嘉誠「投資未來主人翁」屬划算不過。他更在帖文中附上兩張圖片，其中一張是將李嘉誠樣貌配以曱甴的身體，其面上更印有「曱甴王」的字眼。

路透社於日前刊出李嘉誠專訪，李嘉誠表示經習慣近年以至在反修例事件期間受到莫須有的指責，批評有人在社交媒體別有用心地散播惡毒猜疑。吳秋北其後反駁，指李嘉誠批評有人「散播惡毒」才算是惡毒，指李嘉誠過去數月對暴力行為態度曖昧，又稱不清楚推出「應急錢」計劃目的，但質疑「縱容暴力後才作出修補關係的舉動，是本末倒置。」