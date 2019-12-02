空運牌照局要求香港航空改善財政　否則或釘牌　12月7日前有決定

空運牌照局今日（2日）表示，經審慎考慮香港航空當前的財政情況，為保障公眾利益，牌照局認為必須立即採取果斷的行動，避免香港航空的情況進一步惡化。 當局表示，若香港航空未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局將會根據《規例》第15E條，採取進一步行動。在《規例》第15E條下，牌照局可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於2019年12月7日或以前公布有關決定。

港航早前表示，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上6月起香港持續發生的示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。（資料圖片）

根據牌照局附加的兩項新條件，香港航空必須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

空運牌照局今日（2日）表示，牌照局在2019年11月29日的會議上，再次召見了香港航空的管理層，並聽取他們就公司最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮香港航空最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。

因此，牌照局經仔細討論後，今日（2日）決定根據《規例》第15(2)(b)條，將牌照局過去一段時間以來要求香港航空達到的財政水平，附加為該公司牌照的條件之一。