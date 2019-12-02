【香港航空危機】不多旅遊保險包公司釘牌倒閉　現補買或難受理

香港航空多次傳出財困，空運牌照局今日（2日）表示，若港航未能於限期前按要求改善財政狀況，當局會取進一步行動，包括「釘牌」等，最快於本周六（7日）或以前公布有關決定。 對於消費者而言，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄提醒，經旅行社購買機票的旅客可以向旅行社查詢有關安排，如延期、更換航空公司等；至於自由行旅客，坊間並不多旅遊保險承包有公司倒閉引致的損失，而在倒閉危機事件公布後才購買旅遊保險，保險公司考慮風險後未必批出新保單，此前訂下的保單則不受影響，詳情可向保險公司了解。 因為市面上大多數旅遊保險，都不會因應航空公司倒閉作出賠償，但中國銀行、藍十字及立橋保險，承保範圍包括「航空公司倒閉」。

空運牌照局今日（2日）表示，若香港航空未能於限期前按要求改善財政狀況，當局會取進一步行動，包括「釘牌」等。（資料圖片）

就如有航空公司倒閉引致行程損失，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，要視乎購買的是哪一間保險公司的旅遊保險，並非間間都有承包公司倒閉，坊間不多旅遊保險承包該項目。至於經旅行社購買機票的旅客，可以向旅行社查詢有關安排，如延期、更換航空公司等，相信較易協商。

若在「釘牌」危機事件公開後，乘客始向有承包公司倒閉引致損失的旅遊保險，羅少雄表示，相信有關保險公司會考慮風險，未必會批出新保單，較有難度，至於此前訂下的保單則不受影響，詳情可向保險公司了解。

他提醒，旅客計劃出旅時，要留意相關業界消息，如在停止提供機上娛樂系統服務、傳出財困削減航班等消息，在購買旅遊保險時多加留意有關事項。

空運牌照局表示，若香港航空再不改善財困，或會釘牌，12月7日前有決定。（資料圖片）

三保險公司承保「航空公司倒閉」

為市面上大多數旅遊保險，都不會因應航空公司倒閉作出賠償，但中國銀行、藍十字及立橋保險，承保範圍包括「航空公司倒閉」。

根據中國銀行保單顯示，若果出發前，香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉，賠償範圍屬於「行程取消」，受保人可獲賠最高30,000至50,000元，賠償那些「不能退回」的預繳費用，例如訂金、旅費、機票費用、交通票據、住宿、旅行團費或表演活動門票等等。

根據藍十字保單顯示，航空公司倒閉屬於「特別律貼」範疇，列明受害人必須已購買了相關機票，而該航空公司在出發前宣佈倒閉，可獲賠償因此而須額外購買機票的合理開支，最高獲賠1,000至2,000元。

立橋保險只要在受保期間，香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉一律當「行程取消」處理，視乎投保計劃，最高可獲賠10,000至30,000元，同樣會賠償不能退回預繳的費用。包括訂金、旅費、機票、住宿等等。

空運牌照局指出，已於上星期五再次召見港航管理層，考慮到最新財政狀況後，認為港航財政問題已迅速惡化至嚴重影響履行作為僱主支付薪酬的責任，以及能夠持續提供航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。牌照局決定，將牌照局過去一段時間以來要求香港航空達到的財政水平，附加為該公司牌照的條件之一，如港航未能在限期前改善，當局可以撤銷或暫時撤銷牌照，最快於本周六（7日）或以前公布有關決定。