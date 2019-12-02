【香港航空危機】有員工對釘牌打定輸數　期望市場有新公司

香港航空的財政狀況惡化，停飛多個航點，部份員工延遲11月出糧，空運牌照局今日（2日）促限期前改善財政，否則釘牌，本周六（7日）前會有決定。 有港航職員坦言，自從海南航空危機爆發後，港航的營運狀況惡化，同系的香港快運被國泰收購，但港航賣盤不成，不少員工擔心成為「亞視2.0」，紛紛找工作跳槽；另有員工等待釘牌一刻，獲得遣散費後才轉工，並希望有新航空公司成立，再到新公司求職，認為市場對有經驗的員工有一定需求。

香港航空今年有多宗航機掉失零件意外，圖為機組人員安全返工後的情形。（資料圖片）

員工譏已成「亞視2.0」 難覓白武士

財困危機持續，港航空中服務員A先生（化名）向《香港01》記者透露，公司一直無發出內部通知，今日更是看新聞才知道空運牌照局召見管理層，並警告本周六前或釘牌。

A先生說大部份同事對改善財政狀況不會有期望，就似「亞視2.0」，認為不會有白武士在釘牌前買盤，「有些同事很積極找工作，希望跳槽到其他航空公司，亦有同事態度積極，希望與公司共同進退。」

不過A先生則未有找工作，而是等待港航釘牌和清盤，「之前傳出有人收購，可能因為不想買港航的債務而作罷。我覺得市場上仍可容納多一間本地航空公司，到時再去新公司求職，有經驗有實力，不怕無人請。」但他坦言從釘牌到新公司埋班，可能要一年後，他憂慮香港經濟轉差，可能會找一些服務行業工作。

吳敏兒估計港航全體機組人員約1,500人。（資料圖片 / 黃寶瑩攝） 港航無工會 全體機組人員約1500人 職工盟主席吳敏兒表示，雖然香港航空屢次被傳有倒閉危機，但由於其是中資機構，內部一直士氣高漲，不希望外界詆毀公司，亦有部門主管監視員工在社交媒體上的言論，部份人也擔心「槍打出頭鳥」，在管理層高壓統治下，員工抗拒成立工會，至今職工盟亦未收到求助個案，估計全體機組人員約1,500人。 吳敏兒認為，港航長期面對「四個蓋冚十個桶」的資金問題，政府早應在其首次傳出資金危機時，要求預留至少六至九個月的薪金防範未然，直至港航即將「爆煲」才要求其在限期前改善財政狀況，「反映政府無遠見，只按機制辦事，（讓港航）執笠就執笠」，完全無視員工薪金及滯留外地旅客問題。她認為，港航並非上市公司，外界無法監察其財務狀況，加上人事管理混亂，債務如滾雪球般擴大，成為其死因。

譚文豪擔心若港航消失，日後本港航空業將由國泰航空壟斷，形成零競爭。（資料圖片 / 林若勤攝）

譚文豪憂日後國泰壟斷

曾任國泰機師的公民黨議員譚文豪表示，若港航未能於限期或之前根據要求改善財政狀況，或面臨被暫停牌照，甚至釘牌，同時也會引起市民及旅客恐慌，需安排退票及由其他航空公司安排航機接載滯留外地的旅客。此外，他稱港航停牌不等於「執笠」，停運期間仍要支付員工薪金，質疑港航有否足夠資金支付。

譚文豪認為，受母公司債務問題影響，成為港航致命傷，擔心若港航消失，日後本港航空業將由國泰航空壟斷，形成零競爭；但他認為港航優勢是「有牌照、員工、飛機」，相信度過疲弱時期，仍不愁沒有買家，「總比重新申請牌照便利」。