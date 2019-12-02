【香港航空危機】海航06年入主曾爆股東權鬥　今年遺失零件兼財困

香港航空屢次傳出財困，空運牌照局今日（2日）表示，若港航未能於限期前按要求改善財政狀況，當局會取進一步行動，包括「釘牌」等，最快於本周六（7日）或以前公布有關決定。 翻查資料，海航於2006年收購原本的中富航空，易名「香港航空」。港航原以短途線為主，近年不斷擴大營運版圖，包括發展更多長線航點加拿大溫哥華、美國洛杉磯、三藩市等地。然而，2018年發生股東權鬥事件，下半年更發生「人事大地震」，半年內三分之二的董事辭職；同時港航財困消息不斷，被多方追討債務，總金額逾10億。今年港航更陷入安全和財困風波，接連有遺失零件意外，更因財困而要停辦長途航線，部份員工要延遲出糧，更要暫停機上電視娛樂系統。

《香港01》「香港航空危機」系列報道

空運牌照局促改善財政否則或釘牌 12月7日前決定

不多旅遊保險包公司釘牌倒閉 現補買或難受理

有員工對釘牌打定輸數 期望市場有新公司

海航06年入主曾爆股東權鬥 今年遺失零件兼財困

學者慨嘆生不逢時 總結三大死因 國泰或成獨市

陳帆：已作應變部署 港府曾處理甘泉航空手尾 ​曾傳組財團做白武士 唐英年：不會參與港航交易

2016年11月28日，行政長官梁振英出席香港航空十周年慶典。圖示梁振英（左五）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任林武（左三）、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員胡建中（右四）、香港航空聯席董事長張逵（右五）和蒙建強（左四），以及運輸及房屋局局長張炳良教授（左二）聯同其他主禮嘉賓祝酒。（資料他哦）

港航2006年入主 十年不斷擴版圖



香港航空前身為2001年成立的中富航空，2006年海航集團旗下新華航空收購45%股份，新華航空董事蒙建強收購餘下55%股權後，正式易名為「香港航空」。海航入主後，不斷擴大版圖。港航原本以短途線為主，早期發展可謂一帆風順，一直增加航點，擴大服務版圖。

2016年，港航踏入十周年，更邀得警務處前處長鄧竟成出任副董事長兼執行董事。當年的周年晚宴可謂星光熠熠，有時任行政長官梁振英出席，鄧竟成更預計，2016年客運量可增長18%，達至660萬人次新高，又表示期望發展更多長線航點、聘請過千名新員工、新增至超過50架客機。



2017年，港航開通北美航線，包括加拿大溫哥華及美國洛杉磯，又請來成龍擔任代言人，更獲Skytrax評選為「全球最佳區域航空公司」第二名，風光一時無兩。

警務處前處長鄧竟成2016年起擔任香港航空副董事長，最終在2018年跳船辭職。（資料圖片 / 黃永俊攝）

2018年人事大地震 股東爭拗對簿公堂

港航發展如日中天，其母公司海南航空亦在香港地產領域大展拳腳，2016年起以合共逾272億元連奪啟德四幅地皮。不過2018年海航屢次傳出融資問題，不斷放售香港的資產，將所有啟德地皮售出，更令旗下的香港航空和香港快運陷入資金危機。

2018年下半年，香港航空董事局及人事大地震，半年內九名董事中已有六人辭職，當中包括警務處前處長鄧竟成、港航核心人物蒙建強、鍾國頌等人。另外，首席財務官羅嘉奇、服務部總監簡浩賢亦相繼離任。

高層地震揭開港航債務危機的序幕，去年底被揭有一筆債券跌至「垃圾級」，到期收益率曾高達65厘，又被股東海航集團追討逾8.5億港元的債券欠款和索償。港航在今年年初被兩公司追討租飛機費用，金額涉1.5億，及後又再被澳門國際銀行追債，被指借款逾1.57億港元但只還203萬。債務危機不斷增加，令外界質疑港航仍否有能力繼續營運。

港航股東鍾國頌更與海航集團掀起話事權爭奪戰，鍾國頌一方表明要徹查港航的財務資料，雙方更對簿公堂，同時雙方亦宣稱在董事會內有代表以及主席人選。風暴最終以鍾國頌獲1億元現金達成和解協議，之後不再持有海航股份。

海航集團原本持有香港航空與香港快運，最終出售快運予國泰。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

曾傳唐英年牽頭做白武士 至今未有成事

海航危機引發的財困，令外界關注有無白武士打救港航，不過最終獲得收購的卻是海航另一資產——香港快運（Hong Kong Express）。國泰與海航在今年3月簽訂收購協議，斥資49.3億元收購香港快運100%股權，經歷海航股東爭拗後，最終在7月完成收購。

至於港航，則在7月傳出全國政協常委、前政務司司長唐英年牽頭的財團有意點燈，《南華早報》7月引述知情人士透露，由中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團和唐英年家族等組成的中港財團正洽購香港航空，收購行動包括向港航注入至少20億元人民幣新資金，新投資者亦會承擔港航部份債務。不過收購至今並未成事，白武士未出現，港航的財困愈趨惡化，更陷入飛行安全危機。

香港航空曾大展拳腳，積極招聘和擴展版圖。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

5月曾發生零件掉失事件

一波未平一波又起，面對債務危機同時，在今年5月，港航爆出航班零件掉失事件，在四日內一共有八班往東京成田國際機場航機，被發現有零件掉失，累計共涉及19件零件。事件更驚動外國的民航管理當局，本港民航處對此表示非常關注，會非常嚴肅跟進事件。

停運多條航線 11月延遲發薪

另外，自6月起，反修例示威衝突開始，本港旅客數字大跌，港航亦難逃過一劫。管理層團隊由9月至12月，連續四個月減薪20%，部份員工的11月薪金需延遲發放。今年起港航已陸續停辦美國三藩市、新西蘭奧克蘭等航線，並於明年2月起再停辦美國洛杉磯、加拿大溫哥華、越南胡志明市和中國天津等多條航線，換言之港航已無長途航線。12月1日起更暫停提供所有航班上的娛樂系統服務。

香港航空今年有多宗航機掉失零件意外，圖為機組人員安全返工後的情形。（資料圖片）

受社會運動影響 拖糧、減薪、停辦航線 開源節流

另外，自6月起，反修例運動開始，旅客數字大跌，旅遊業首當其衝受到影響，港航亦難逃過一劫。管理層團隊由9月至12月，連續4個月減薪20%，日前更爆出部分員工的11月薪金需延遲發放。另外，繼上月公布明年2月停辦加拿大溫哥華、越南胡志明市和中國天津等3條航線，近日再表示會削減6%航班，並於2月起停辦洛杉磯航班，航班上亦會暫停娛樂服務，實行多項措施開源節流。

自6月起，港航實施多項措施開源節流，包括延遲發放員工薪金、停辦航線、管理層減薪等。（資料圖片 / 黃永俊攝）

12月7日前不改善財困或釘牌

空運牌照局已多番發聲明，敦促港航解決財困問題，今日（2日）更表明，港航必須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金，或提供令牌照局滿意的其他方案，以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平，否則可撤銷或暫時撤銷牌照，並在12月7日前公布有關決定。

對於牌照局的要求，香港航空發言人回應指，知牌照局今天對其牌照附加的新條件，目前日常營運一切如常，正積極與股東及其他持份者溝通以滿足空運牌照局的最新要求，並會繼續為顧客提供專業服務。